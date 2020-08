Hamilton snelste man in tweede training Spaanse GP, Verstappen P3

Onder een brandende Spaanse zon gingen de coureurs op vrijdagmiddag verder met de voorbereidingen op de zesde race van het Formule 1-seizoen 2020. Het kwik wees 30 graden aan op het moment dat de rijders zich weer in hun cockpit lieten zakken, terwijl de baantemperatuur liefst 48 graden bedroeg.

Na wat inleidende beschietingen was het Lewis Hamilton die de eerste echte toptijd reed door op de medium band naar een 1.17.970 te gaan. Max Verstappen ging na een minuut of twintig als laatste naar buiten en stuurde zijn Red Bull op medium rubber naar de tweede tijd met een 1.18.397, waar hij een paar ronden later een 1.18.392 van maakte. Valtteri Bottas begon de training op de harde band en stond na de eerste runs derde met een 1.18.590.

Diezelfde Bottas was na een half uur de eerste die een kwalificatierun op de soft oefende. De Fin ging rond in een 1.17.170, die hem op dat moment vanzelfsprekend de eerste stek in de tijdenlijst opleverde. Hamilton antwoordde met drie paarse sectoren en een 1.16.883, waarmee hij als enige in deze sessie onder de 1.17 dook. Verstappen stond halverwege elfde in de tijdentabel toen hij aan zijn snelle ronde op de zachte band begon. De Limburger was de snelste van iedereen in de eerste sector, maar verloor tijd in het middelste en laatste gedeelte van het circuit, waardoor hij uiteindelijk met een 1.17.704 op P3 uitkwam.

Daniel Ricciardo ging met de Renault maar een tiende van een seconde langzamer dan Verstappen en besloot de eerste dag in Barcelona als vierde. Romain Grosjean kende een bemoedigende start van het Catalaanse raceweekend met de zesde tijd in de eerste training en de vijfde tijd in de tweede oefensessie, al deelde hij aan het einde van de dag over de boordradio mee dat er een probleem met de power unit was. Charles Leclerc bleef met zijn Ferrari steken op de zesde tijd, terwijl Sebastian Vettel met de andere SF1000 ditmaal niet verder kwam dan de twaalfde tijd, nadat hij eerder op vrijdag nog vijfde was.

Het restant van de sessie stond in het teken van 'long runs', waardoor de volgorde gedurende het laatste half uur niet meer veranderde. Hamilton bleef dus bovenaan in de tijdenlijst met een 1.16.883. Bottas, die kort voor het einde nog even door de grindbak ging, bezette aan het einde van de training P2, maar tekende wel voor de snelste dagtijd dankzij een 1.16.785 in de eerste oefensessie. Verstappen voerde op acht tienden van Mercedes de rest van het veld aan. George Russell beleefde een moeizame sessie, nadat hij zijn auto in de eerste training moest afstaan aan Williams-testrijder Roy Nissany, en was met een 1.19.391 langzamer dan Nicholas Latifi.

Zaterdag om 12.00 uur gaat het weekend in Spanje verder met de derde vrije training.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Spanje - VT2