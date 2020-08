'Moordende' temperaturen bezorgen Hamilton hoofdbrekens

Hamilton had in Barcelona een voorsprong van twee tienden op Mercedes-teammaat Valtteri Bottas en een veilige marge van maar liefst acht tienden op de nummer drie Max Verstappen. Geen vuiltje aan de lucht zou je zeggen, maar het team blijft zich grote zorgen maken over hoge temperaturen en bandenslijtage, de reden waarom het team vorige week op Silverstone voor het eerst dit seizoen niet kon winnen.

Ook in Spanje zorgde de hoge baantemperatuur (van 50 graden Celsius) vrijdag voor moeilijke omstandigheden, aldus Hamilton. “Het was inderdaad zwaar. Het is hier heter dan het ooit eerder is geweest. Volgens mij ben ik nog nooit in Spanje geweest met deze temperaturen. Normaal zijn we hier in februari/maart, en in mei. Het is prachtig weer, maar het is moordend in de auto en zwaar voor de banden.”

De laatste keer dat de Formule 1 Barcelona bezocht was in februari, tijdens de wintertests. Sindsdien heeft de wagen van Mercedes een flink ontwikkeling doorgemaakt, maar of dat dit weekend op de baan te zien zal zijn, is voor Hamilton een vraagteken. “Ik denk dat de temperatuur een hoop zal verbloemen. De banden zijn onder deze omstandigheden niet blij, dus je glijdt rond met oververhitte banden.”

Of die banden bij Mercedes net zo hard zullen slijten als vorige week tijdens de 70th Anniversary Grand Prix is niet direct gezegd. Pirelli heeft immers hardere compounds meegenomen naar Barcelona en vandaag zagen de banden van de Zilverpijlen er na afloop redelijk uit. Maar Hamilton is er niet gerust op. “Vorige week zagen we op de vrijdag ook geen blaren, maar ik kan er verder weinig over zeggen. De long runs zagen er in ieder geval goed uit en aan de hand daarvan zullen we moeten bekijken of we een éénstopper of tweestopper gaan doen.”