Verstappen: Hamilton kreeg laatste jaren weinig echte tegenstand

Lewis Hamilton begint als zesvoudig wereldkampioen aan het nieuwe Formule 1-seizoen. In de afgelopen zes seizoenen was hij vijf keer de beste, waaronder in de laatste drie jaar. Telkens lukte het de Brit om de titel al enkele races voor het einde van het seizoen veilig te stellen. Bang is Max Verstappen in ieder geval niet. Dat liet hij afgelopen maand al doorschemeren, toen hij verklaarde dat Hamilton ‘goed, maar niet God’ is. Tijdens de wintertest reageerde de coureur van Mercedes daarop door te suggereren dat Verstappens uitspraak ‘een teken van zwakte’ was.

Tegenover persbureau Reuters reageerde Verstappen op zijn beurt weer op de uitlatingen van Hamilton. De Red Bull Racing-coureur is van mening dat hij de successen van Hamilton iets te makkelijk tot stand zag komen in de afgelopen jaren. “Ik denk dat hij in de afgelopen jaren alleen echt tegenstand gehad heeft van zijn teamgenoot. Over het algemeen is de auto over het hele seizoen te dominant gebleken voor de concurrentie om daar iets tegen te kunnen doen.”

Verstappen tot op het bot gemotiveerd

In 2020 is er een nieuwe kans om Hamilton van de troon te stoten en Verstappen wil daar dan ook gebruik van maken. Aan motivatie schort het in ieder geval niet en dat geldt voor zowel de coureur als voor zijn team. “Ik ben heel gemotiveerd om er echt voor te gaan en ik denk dat hij dat weet. Het hele team is tot op het bot gemotiveerd en we willen het Mercedes moeilijk maken. Als het vuur in je niet wakkert en je niet gelooft dat het mogelijk is, kan je beter thuisblijven.”

Ook Hamiltons verklaring dat hij Verstappen in rechtstreekse duels meer ruimte geeft dan andere coureurs, is een bron van motivatie voor de Nederlander. “Ik race niet rustig. Ik strijd ervoor, dat is de reden dat ik hier ben,” stelt Verstappen, die de lessen van vader Jos goed in zijn oren geknoopt heeft. “Als hij zag dat ik niet alles gaf om succesvol te zijn, zei hij: ‘We pakken onze spullen weer in de bus en gaan naar huis’. Zo sta ik er nog steeds in. Ik denk dat ik die mentaliteit door de jaren heen heb overgenomen.”