Ocon prijst managementskills van Hamilton

Ocon werkte vorig seizoen als reservecoureur van Mercedes en maakte Hamilton in die tijd van dichtbij mee. Voor de Fransman was de samenwerking met de zesvoudig Formule 1-kampioen en zijn teamgenoot Valtteri Bottas “erg nuttig”. Hamilton hielp Ocon bovendien met het omgaan met onzekerheden in zijn carrière.

“Ik kwam uit mijn eigen bubbel, met mijn ervaringen, stijl, gewoontes, de dingen die ik wel of niet graag deed. Toen zag ik ineens hoe zij [Hamilton en Bottas] het aanpakken was dat heel nuttig voor mij”, aldus Ocon. “Aan de andere kant heb ik een paar goede gesprekken gehad met Lewis. Hij gaf me goede adviezen, niet over het sportieve plaatje, maar wel over het managen. Dat was op dat moment cruciaal voor mij, ik had nog niets getekend maar voerde wel gesprekken. Hij gaf mij munitie voor de gesprekken en wees me in een richting. Hij heeft me net als een aantal andere mensen goed geholpen.”

Gevraagd wat hij precies van Hamilton had geleerd, zei Ocon: “Ik treed niet in details omdat ik dan zijn geheim weg zou geven, maar over het algemeen vooral het gebruik van zijn tijd. Dat is erg indrukwekkend. De manier waarop hij werkt met zijn engineers en het leven dat hij leidt. Hij heeft over het algemeen een heel druk leven, maar hij doet alles 100 procent. De rest kun je vergeten. Hij doet alles heel erg precies. Wanneer hij iets gedaan heeft, verliest hij geen tijd en gaat hij door met het volgende. In de Formule 1 is dit iets waar je simpelweg veel tijd mee kunt verliezen. Je moet je opnieuw focussen op iets. Je kunt na een sessie naar de Fanzone gaan, je keert even later terug bij je engineers en dan heb je nog tien minuten. Maar van die tien minuten heb je wel drie minuten nodig om de focus weer te vinden. Lewis heeft daar een heel duidelijk plan voor. Ik denk dat dit de reden is waarom hij op alle vlakken in het leven zo succesvol is.”

Met medewerking van Jonathan Noble en Valentin Khorounzhiy