Retro: Het debuut van Red Bull Racing

Toen het nieuwe management van Ford in 2004 besloot om zusterbedrijf Jaguar na enkele ontgoochelende seizoenen uit de Formule 1 terug te trekken, was dat koren op de molen van Dietrich Mateschitz. De Oostenrijkse baas van Red Bull was al bijna tien jaar betrokken in de Formule 1, eerst als sponsor en later als mede-eigenaar van Sauber. Het ultieme doel van de Oostenrijker was echter een eigen team. Net zoals Mateschitz met Red Bull de frisdrankenmarkt veroverde, wilde hij ook in de Formule 1 de nummer één zijn. Toen zijn poging om Arrows over te kopen op niets uitdraaide, richtte Mateschitz zijn peilen op Jaguar. Ford wilde maar wat graag van het voormalige Stewart-team uit Milton Keynes af. Zo werd snel voor peanuts een deal beklonken en was Red Bull Racing een feit.

De overname kwam pas in november 2004 tot stand, zodat het team in 2005 aan de start kwam met een chassis dat oorspronkelijk een Jaguar zou zijn geweest. Ook de Cosworth-motoren werden om die reden behouden. David Coulthard en Christian Klien werden vastgelegd als coureurs. De jonge, ambitieuze Formule 3000-teambaas Christian Horner werd via contacten met Red Bull-adviseur Helmut Marko aangesteld als teambaas van de renstal.

In Albert Park verschenen de twee Red Bull RB1-wagens met hun toen nog verfrissende en intussen iconische livery. Het Jaguar-tijdperk van het voormalige Stewart Grand Prix was niet bepaald succesvol en dus begon het seizoen 2005 van Red Bull met weinig verwachtingen. Het zou een overgangsjaar worden terwijl Mateschitz zijn portefeuille opentrok om in alle facetten van het team te investeren.

Zover was het op zaterdag 5 maart nog niet en dus was het afwachten wat de overschilderde Jaguar zou presteren. Een snelste tijd voor testrijder Vitantonio Liuzzi in de eerste vrijdagtraining was alvast een goed signaal. Het seizoen 2005 was een aparte jaargang in de sport waarbij de rondetijden van twee kwalificatiesessies op zaterdagnamiddag en zondagochtend bij elkaar werden opgeteld om tot een startgrid te komen. De eerste sessie begon op een halfnatte baan en eindigde in een helse regenbui, wat de kaarten alvast flink door elkaar schudde. Coulthard en Klien waren in de regen verschillende seconden trager dan snelste man Giancarlo Fisichella in de Renault, maar enkele favorieten, waaronder de Ferrari's en McLarens, moesten in nog veel slechtere omstandigheden de baan op. Zo kwamen Coulthard en Klien uiteindelijk op de vijfde en zesde startplek terecht. Een meer dan behoorlijke tijd op zondag deed vermoeden dat Red Bull uit een ander vaatje zou gaan tappen dan Jaguar.

Op zondag 6 maart maakte David Coulthard meteen een goede start en schoof hij op tot de derde plek, voorbij de Sauber van Jacques Villeneuve en Mark Webber in de Williams. Klien probeerde stand te houden in de middenmoot. Op de droge omloop rukten verschillende topwagens die zich slecht hadden gekwalificeerd op door het veld. Zo had Coulthard, die aanvankelijk een treintje begon te vormen, uiteindelijk geen verhaal tegen de Ferrari van Rubens Barrichello en de Renault van Fernando Alonso, de snelste man op de baan en de uiteindelijke wereldkampioen. Coulthard schonk Red Bull bij het debuut van het team in die gedaante wel een vierde plaats. Klien maakte het Oostenrijkse feestje compleet met een zevende plek: twee keer in de punten.

Ook in de media werd enthousiast gereageerd op het knaldebuut van Red Bull. Journalisten en waarnemers merkten op dat het stoffige imago van Jaguar en Ford snel plaats moest maken voor de flair en de branie van Red Bull en de marketingmachine die ervoor had gezorgd dat het Oostenrijkse merk uitgroeide tot een reus. Red Bull deed de dingen net even anders dan de grote constructeurs. Het team pakte uit met grote vriendelijke hospitality units, glamoureuze feestjes, het magazine Red Bulletin en allerlei avontuurlijke uitjes.

In het tweede seizoen van de renstal pakte Coulthard het eerste podium in Monaco en betrad hij het podium in het prinsdom gehuld in een Superman-cape. Red Bull promootte dat weekend de nieuwe film van de franchise. Het was een van de vele voorbeelden waarom Red Bull in de beginjaren een verademing was in de Formule 1. Naarmate het team steeds meer successen begon te halen en mee begon te doen voor de wereldtitel moest die 'fun' deels plaatsmaken voor bittere ernst. Anno 2020 is het team een stuk serieuzer en geslotener dan in de beginjaren. Dat het team zich opmaakt voor het zestiende seizoen in de koningsklasse bewijst echter dat het Mateschitz niet enkel om energiedrankjes te doen was, maar ook om te winnen. En te blijven winnen.