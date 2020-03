Tech: De veranderingen waarmee McLaren een nieuwe stap wil zetten

McLaren was afgelopen seizoen met afstand ‘best of the rest’ en hoopt in het Formule 1-seizoen 2020 nogmaals een stap voorwaarts te zetten. De concurrentie heeft echter ook niet stilgezeten dus de equipe uit Woking zal flink aan de bak moeten om wederom de vierde plaats bij de constructeurs op te kunnen eisen. Het team heeft in de wintermaanden hard gewerkt om de nieuwe bolide op allerlei gebieden verder te verbeteren. Onze tech-experts Giorgio Piola en Matt Somerfield bespreken de voornaamste wijzigingen.

Tijdens de wintertest reed McLaren met een flink aangepaste voorvleugel, al blijft de ontwerpfilosofie van 2019 behouden.

McLaren MCL35 voorvleugel detail Illustratie: Giorgio Piola

De voornaamste verandering is de vormgeving van de voetplaat. Het profiel is niet alleen enorm afgevlakt (zie blauwe pijl) maar er is ook een ‘lipje’ verschenen aan de achterzijde (rode pijl). In de inzet is de variant van vorig jaar te zien.

Deze verandering aan de voetplaat verzwakt de draaiing van de luchtstroom die door dit element veroorzaakt wordt. Het nieuwe randje aan de achterzijde zorgt voor verandering in het drukgebied, waardoor de lucht beter langs en rond de voorband gestuurd wordt.

Om optimaal te profiteren van deze wijzigingen zijn verdere verfijningen aan de hoofdplaat doorgevoerd. De welving in de buitenste sectie (zwarte pijl) is minder ingrijpend. Daarnaast bestaat de bovenste flap uit een vast oppervlak waar dit voorheen twee delen waren (groene pijl). Dit houdt in dat elke verandering van hellingshoek van de bovenste flap invloed heeft op het gehele element en niet enkel op de binnenste sectie.

McLaren MCL35 diffuser detail Foto: Giorgio Piola

Tijdens de tweede test werd ook goed duidelijk dat het team veranderingen aan de achterzijde had doorgevoerd. De MCL35 werd voorzien van een nieuwe vloer en diffuser. De meest opvallende wijziging aan de diffuser zien we aan de buitenzijde. Het team heeft gekozen voor een veel steiler aflopende hoeken, voorzien van Gurney-achtige strips voor nog betere prestaties. Bovendien is de hoogte van de transitie met de vloer verhoogd waardoor de diffuser onderhuids groter is.

Hieronder een aantal andere belangrijke veranderingen: