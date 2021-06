Verstappen blijft kalm over titelkansen: “Elk circuit is anders”

De Red Bull Ring in Oostenrijk was zondag het decor van Max Verstappen zijn vierde overwinning van het seizoen. De Nederlander reed van start tot finish aan de leiding in de Grand Prix van Stiermarken. Titelrivaal Lewis Hamilton werd meteen vanaf de start op een veilige afstand gehouden en moest voor de tweede race op rij genoegen nemen met de tweede plaats. Doordat de Brit kort voor het einde nog een pitstop maakte om op vers rubber het punt voor de snelste raceronde te kunnen pakken, had Verstappen aan de finish uiteindelijk meer dan een halve minuut voorsprong op de Mercedes-coureur.

In de strijd om de wereldtitel staat Verstappen nu achttien punten voor op Hamilton. Ondanks dat het verschil afgelopen weekend opnieuw is gegroeid, blijft de Limburger hameren op het feit dat er dit jaar nog veel werk valt te verzetten. “Het klopt dat we een erg goed pakket hebben, maar ik wil dat elk weekend opnieuw bevestigd zien. Want elk circuit is anders en het gaat erom om dat je elke keer weer de perfecte afstelling voor de auto vindt, wat op een paar punten behoorlijk nauw kan luisteren”, weet Verstappen. “En het kan altijd beter. Daarom probeer ik elk weekend weer te verbeteren. Zelfs een weekend als afgelopen weekend. Het zag er natuurlijk fantastisch uit: we hebben met een ruime voorsprong gewonnen. Maar het kan altijd beter en daarom duiken we naderhand in de details om te zien wat we nog beter kunnen doen. En als we weer naar een ander circuit gaan, ga ik er ook niet automatisch vanuit dat het gaat zoals hier. We moeten gewoon erg gefocust blijven op het werk dat voor ons ligt. Tot dusver ben ik natuurlijk erg blij met hoe het gaat, maar zoals ik zei: het kan altijd beter.”

Geen compromis

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft aangegeven dat de huidige auto niet meer verder wordt ontwikkeld. De kampioensformatie richt zich vanaf nu volledig op de wagen voor volgend jaar, wanneer er een compleet nieuw technisch reglement in werking treedt. Red Bull zal gedurende het seizoen nog wel met updates blijven komen voor de RB16B. Verstappen maakt zich echter geen zorgen dat de huidige jacht op de wereldtitel een negatieve impact zal hebben op de seizoenen die volgen. “Ik heb natuurlijk geen idee wat andere teams aan het doen zijn, maar ik weet wel dat wij onze auto bijna elke race aan het verbeteren zijn. En dat is naar mijn mening ook erg belangrijk, aangezien we een goede kans hebben om een goed seizoen te hebben. En ik heb er vertrouwen in dat, met de mensen die wij in het team hebben, de focus op volgend jaar ook honderd procent is. Ik denk dat er tot op heden geen sprake is geweest van een compromis, maar de tijd zal het leren! Ik ben het in elk geval volledig eens met hoe we dit seizoen benaderen.”

Komend weekend wordt er opnieuw op de Red Bull Ring geracet. Dan wordt op het circuit bij Spielberg de Grand Prix van Oostenrijk verreden. Op de vraag of hij dan opnieuw kan winnen, antwoordde hij: “Ik weet het niet. De teams gaan nu natuurlijk alles analyseren van deze race, dus ik denk dat het komend weekend daardoor wel een beetje dichter bij elkaar zal zitten. Iedereen zal een beter idee hebben van hoe en wat.” Een verschil met afgelopen weekend is dat er tijdens de tweede race in Oostenrijk met zachtere banden wordt gereden. “Het zal interessant worden om te zien hoe iedereen daarmee omgaat en we zullen ook weer moeten afwachten wat het weer gaat doen. Maar we hadden afgelopen weekend een goede auto, dus ik hoop natuurlijk dat we deze vorm mee kunnen nemen naar volgend weekend.”

Video: Een terugblik op de Grand Prix van Stiermarken