Mercedes F1-teambaas Wolff: In 2020 vaak gedacht aan stoppen

Toto Wolff voegde zich in 2013 als executive director bij het Mercedes F1 Team, nadat hij eerder al betrokken was bij Williams. Vervolgens groeide hij uit tot het voornaamste uithangbord van de formatie en stond hij aan de basis van de grote successen van de afgelopen jaren. Eind vorig jaar zette Wolff zijn handtekening onder een nieuwe deal met Mercedes, waardoor hij nog eens drie seizoenen aan de formatie verbonden blijft. Toch was dat geen zekerheidje, zo deed hij in een interview met ESPN uit de doeken.

Op de vraag of hij heeft overwogen om de Formule 1 te verlaten, antwoordde de Oostenrijker: “Vaak. Vorig jaar moest ik van mezelf echt een keuze maken of ik terug wilde keren in de finance met een hedgefund of doorgaan met mijn investeringsmaatschappij, of langer in de racerij zou verblijven. Uiteindelijk won de autosport.”

Maar wat weerhield hem dan van een afscheid? “Het feit alleen al dat de stopwatch nooit liegt. Je hebt altijd een benchmark. Er komen nieuwe uitdagingen aan waardoor de organisatie en het team zich blijven ontwikkelen. Het draait om het creëren van meer diversiteit in de business terwijl dat niet moet afleiden van de sport. Als bedrijf groeien we ontzettend hard. Het is een feit dat we een sportfranchise zijn. Daarvan bestaan er slechts tien in deze wereldwijde sport. Met Mercedes genereren we 550 tot 600 miljoen dollar aan omzet. We zijn geen kleine organisatie meer. Maar desondanks komt alles neer op de rondetijd, alles draait om de klok.”

De ideale combinatie voor Wolff

In plaats van afscheid te nemen verlengde Wolff zijn contract als teambaas en CEO van Mercedes F1 met nog eens drie jaar. Ook de jaren daarna zal hij betrokken zijn bij het team, aangezien hij 33 procent van de aandelen in het team in handen heeft: “Misschien accepteer ik op een dag een non-executive functie, maar nu nog niet. Het heeft een jaar geduurd [om te beslissen over zijn langetermijncommitment met Mercedes]. Ik heb geprobeerd om een racecarrière op te bouwen. Dat was financieel niet levensvatbaar. Vervolgens zat ik twintig jaar in de finance. In mijn huidige rol, met mijn status als mede-eigenaar van het team van Mercedes, kan ik deze twee interessegebieden combineren. De interesse in finance en de interesse in de racerij: die combinatie werkt voor mij.”