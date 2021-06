Bottas looft Mercedes voor snelle reactie op mislukte stop Perez

Valtteri Bottas kwalificeerde zich zaterdag als tweede voor de race op de Red Bull Ring, maar de Mercedes Formule 1-coureur kreeg een gridstraf nadat hij tijdens de kwalificatie in de pitstraat was gespind. Een gevaarlijke situatie vond de wedstrijdleiding en dus moest de Fin drie plaatsen naar achteren op de grid. Bottas schoof in de elfde ronde op naar de vierde plaats door Lando Norris te passeren en begon tegen het einde van de eerste stint Sergio Perez in te halen voor de derde plaats. Red Bull probeerde te counteren door Perez aan het einde van de 26ste ronde naar binnen te halen, maar de stop duurde veel te lang, 4,8 seconden waar rond de 2 seconden gebruikelijk is. Mercedes reageerde direct door een ronde later Bottas naar binnen te halen. Zijn pitstop ging wel goed, waarna de Fin voor Perez uit de pits kwam. De Mexicaan kon Bottas niet voorbij en Red Bull besloot Perez daarop voor een tweede keer naar binnen te halen en over te schakelen naar de snellere medium band. Bottas wist echter stand te houden en behaalde zijn eerste podiumplaats sinds de Grand Prix van Spanje begin mei.

“Ik lag vrij ver voor op hem, tot aan de laatste ronde, maar toen kon ik hem in de spiegels zien”, zei Bottas na afloop. “Ik denk dat hij aan het begin van de laatste ronde ongeveer 1,5 seconde [achter] lag. Aan het einde van de ronde had hij nog een halve seconde. Maar je kunt hier niet echt inhalen in sector 2 en 3. Dus toen ik eenmaal zonder fouten met de slechte banden die ik had uit sector 1 was gekomen, wist ik dat ik het moest lukken.”

Bottas onthulde dat Mercedes niet van plan was om hem zo vroeg binnen te halen, maar dat het optimaal gebruik wilde maken van de mislukte pitstop van Perez. “Als team hebben we goed werk verricht door hem voor te blijven. Ze hadden een trage pitstop denk ik en wij reageerden behoorlijk goed door op dat moment te stoppen, ook al waren we dat niet van plan. Dat was goed. We ontnemen ze in ieder geval wat punten.”