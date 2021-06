Trage pitstop kost Perez podiumplaats: "Hij had P3 kunnen houden"

Na zijn overwinning in Baku en de podiumklassering in Frankrijk begon Sergio Perez vol goede moed aan de eerste krachtmeting op de Red Bull Ring. Des te meer doordat hij op softs mocht vertrekken en wilde aanvallen in de openingsfase. "Het was jammer dat hij Lando niet iets sneller voorbij kon steken", laat Horner terugblikkend aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "Hij werd in de openingsfase een beetje opgehouden door Lewis in bocht 4. Zonder dat moment had hij met de leiders mee kunnen gaan." Perez moest echter knokken om Norris een tweede keer te pakken en dat heeft de tactiek - een start op softs - bemoeilijkt. "We dachten dat het beter zou zijn om op softs te starten, maar daarmee hebben we veel tijd verloren. Ik raakte mijn baanpositie kwijt en kwam vast te zitten achter Lando", legt Perez uit.

De kans op de overwinning - voor zover die er al is geweest - was verkeken, maar de race allerminst. Perez stak alsnog aan de McLaren-coureur voorbij en leek af te stevenen op een nieuwe podiumplaats. Een mislukte pitstop gooide echter roet in het eten en gaf Valtteri Bottas een buitenkansje. "Jammer genoeg hadden we een trage stop. Onze mannen zijn het hele jaar fantastisch en hebben de snelste stops afgeleverd, maar deze was jammer genoeg erg kostbaar voor mij", stelt Perez. Ook Horner constateert dat en legt de schuld van P4 dan ook niet zozeer bij Perez. "Hij had P3 makkelijk vast kunnen houden, maar jammer genoeg ging er linksachter iets mis. Daar heeft hij twee seconden verloren. Ik moet wel zeggen dat de pitcrew zich geweldig heeft hersteld. Even later kwam Max binnen en die stop had ik als 1.85 op mijn klokje staan. Ze kunnen uitstekend reageren onder druk."

Had tweede stop eerder moeten plaatsvinden?

Perez kreeg echter Bottas voor de neus, waardoor Red Bull een alternatieve strategie koos. Het team ging voor een tweede stop, waarna Perez het gat op verser rubber moest dichten. Dat lukte aardig, al kwam hij aan de meet een halve seconde tekort. "Het was echt close. Dit was zeker de juiste tactiek om te hanteren, al kreeg ik met verkeer te maken. Dat heeft niet geholpen en we hadden ook maar een halve seconde nodig hè...", voegt Perez in gesprek met Motorsport.com toe. Dat probleem had Red Bull wellicht kunnen verhelpen door de Mexicaan één à twee ronden eerder binnen te halen. "Tja, dat is achteraf", reageert Horner. "Checo heeft vandaag alles gegeven. Die pitstop blijft jammer, al vind ik zijn inhaaljacht wel indrukwekkend."