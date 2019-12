Verstappen: "Oostenrijk was mijn meest bijzondere overwinning"

Verstappen sloot het vijfde Formule 1-seizoen uit zijn carrière af met een derde plek en is daarom uitgenodigd voor het prijzengala van de FIA, oftewel de FIA Prize Giving 2019. De Red Bull-coureur reflecteerde tijdens de persconferentie voorafgaand aan het gala op het voorbije kampioenschap dat zijn beste tot nu toe is. "Ik denk dat we over het algemeen een consistent seizoen hebben gehad en opnieuw goede resultaten behaald. Voor mij persoonlijk is het eigenlijk vrij vanzelfsprekend, omdat het opdoen van meer ervaring ervoor zorgt dat je consistenter gaat presteren", stak hij van wal.

'GP van Oostenrijk mooiste moment van 2019'

Christian Horner noemde 2019 het beste jaar van Verstappen. Zijn eerste pole-positions heeft hij te pakken. Drie nieuwe overwinningen heeft hij dit jaar geboekt: in Oostenrijk, Duitsland en Brazilië. Daarvan vindt hij de eerste het mooist. "Het is moeilijk om te kiezen, maar ik zou vanwege de context voor Oostenrijk gaan. Dat was natuurlijk de thuisrace van het team, de eerste F1-zege van Honda in het V6-tijdperk en er waren ook heel veel Nederlandse fans aanwezig op het circuit. Dat alles maakte die race net wat specialer dan de rest", vertelde hij eerlijk. De ontlading was vooral groot bij Honda, dat lang uitkeek naar het moment.

Verstappen beseft dat ook en gaf toe dat de zege enigszins als een verrassing kwam. "We hadden een paar lastige races achter de rug waarin we niet competitief genoeg waren. Dat weekend maakten we de juiste compromissen voor de race wat betreft de set-up van de auto en kwam de wagen tot leven. Vergeleken met het weekend ervoor waren we veel competitiever. We hadden ook wat updates en de wagen leek er een stuk beter door te werken. Het kwam alsnog wel enigszins als een verrassing dat we wonnen. De zege gaf ook een enorme motivatieboost, vooral voor Honda na diens moeilijke jaren sinds de terugkeer in de F1. Het voelde dus ook wel gedeeltelijk als een opluchting."

Verstappen kreeg dit jaar twee verschillende teamgenoten, eerst Pierre Gasly en na de zomer Alexander Albon. Beide zijn ouder dan de zevenvoudig GP-winnaar, maar hebben minder ervaring in de koningsklasse dan hem. Door het vertrek van Daniel Ricciardo eind vorig jaar zit de Nederlander binnen het topteam het langst in de F1, wat hem een leidersrol geeft. "Ik ben natuurlijk blij dat ik jong ben begonnen, dat betekent dat je alleen maar langer in de Formule 1 kan rijden", zei Verstappen daarover. "Voor mij was er niet zo'n groot verschil [met vorig jaar]. Ik denk dat mijn feedback goed was, mij aanpak veranderde ik niet echt. Het is ergens fijn dat ze nu allemaal vanaf het begin naar je luisteren, dat alles wat meer gefocust is op één wagen en ik mijn eigen ideeën meer kan delen. Daarvoor kwam het altijd van twee kanten. Dat is dus positief, maar ik heb zelf niet echt iets veranderd."

2020 wordt een belangrijk jaar

Red Bull schoot met name aan het begin van het jaar tekort ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Het team maakte samen met Honda een inhaalslag, maar bleef de underdog van de top-drie. Verstappen: "Met het pakket dat we hadden was het begin van het jaar lastig. We konden niet om zeges vechten, of zelfs podiumplekken, dus ging het erom zo consistent mogelijk te zijn. We hopen dat we volgend jaar competitiever zijn. We weten dat het vanaf de start nodig is om kans op de titel te maken. Daar gaan we al onze moeite in steken en ook al wordt het niet makkelijk, we gaan er alles aan proberen te doen. Red Bull heeft in het verleden aangetoond te kunnen winnen, dus het is niet zomaar ijdele hoop. Volgend jaar is een belangrijk jaar en we zien wel wat er gebeurt."

Voor de Nederlander is er namelijk nog altijd maar één doel en dat is kampioen worden. Dat hij boven Ferrari-rivalen Sebastian Vettel en Charles Leclerc is geëindigd, doet hem vrij weinig. "Voor mij is winnen uiteindelijk het belangrijkste, dus daar kijk ik naar. Ik was hier nu graag geweest als winnaar in plaats van derde, maar de derde plek is weer beter dan de vierde [in 2018]. Uiteindelijk maakt het niet wie er vierde staat, of derde of tweede. Je wilt bovenaan staan." In 2021 zou dat in theorie ook kunnen bij een ander team, gezien veel contracten van coureurs na volgend seizoen aflopen. Bovendien kunnen de verhoudingen ook door de reglementswijzigingen verschuiven. Het is allemaal nog verre toekomstmuziek voor de 22-jarige coureur. "Om eerlijk te zijn denk ik er nog niet veel over na. Natuurlijk zijn er mogelijkheden na volgend jaar, ik heb nog één jaar op mijn contract staan. Maar belangrijker is hoe het gaat aan het begin van volgend seizoen. Vanuit daar kijken we wel verder."