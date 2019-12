Hakkinen: Red Bull had dit jaar tweede kunnen worden

Hakkinen, Formule 1-wereldkampioen in 1998 en 1999, laat in zijn column voor Unibet weten dat hij blij is met hoe het seizoen in Abu Dhabi eindigde. Het podium met Max Verstappen, Charles Leclerc en bovenaan Lewis Hamilton is volgens hem de perfecte representatie van de sport en de toekomst. "De dominantie van Lewis in de laatste race is voor de zesvoudig wereldkampioen de best mogelijke afsluiting van het jaar. Hij had het volledig onder controle, klonk kalm en gefocust over de boordradio en leek na afloop erg blij. Hij wordt volgende maand 35 jaar oud en is nu op zijn best. Hij vormde met Max en Charles een passend podium, omdat zij met hun 22 jaar de toekomst van de sport zijn. Ze hebben dit jaar waanzinnige dingen laten zien en races gewonnen, waarmee ze zichzelf als toekomstige wereldkampioenen neerzetten", aldus de oud-coureur.

Hij gaat vervolgens in op de vorm van de Nederlandse Red Bull-coureur, die dit jaar voor het eerst met Honda-motor in de Formule 1 reed. Hakkinen ziet een groot verschil met de Max Verstappen van vorig jaar. "Dit jaar was een belangrijke voor Max. In de eerste helft van 2018 maakte hij wat fouten en wilde hij te veel met een wagen die niet snel genoeg was. Maar hij is tot rust gekomen en was dit jaar formidabel", meent hij, om daarna zijn complimenten over de nieuwe motorfabrikant te uiten. "Zijn overwinningen in Oostenrijk, Duitsland en Brazilië lieten zien hoe snel hij is en hoe goed de samenwerking tussen Red Bull en Honda verloopt. De engineers bij Honda moeten nog steeds wat extra vermogen vinden om dichter bij Mercedes en Ferrari te komen. Maar als je erbij stil staat dan Max als derde in het wereldkampioenschap is geëindigd, dan is dat al een enorme prestatie."

Had Verstappen over een heel seizoen een consistente teamgenoot gehad, dan had Red Bull wellicht boven Ferrari gestaan, meent Hakkinen. "Charles mocht zijn podium voor Ferrari in Abu Dhabi houden ondanks de boete voor de verkeerde hoeveelheid brandstof. Dit en de slechte eerste pitstop van Sebastian Vettel onderstrepen nog maar eens dat het team qua uitvoering soms te wensen over laat. Zonder respectloos te willen overkomen naar Pierre Gasly of Alexander Albon; als Red Bull had geprofiteerd van een teamgenoot voor Max die continu sterk was, dan zou Ferrari veel moeite hebben gehad om tweede te blijven in het constructeurskampioenschap. Het feit dat Max zowel Charles als Sebastian heeft verslagen is opvallend."

Hakkinen verwacht dan ook een spannender gevecht in 2020. "Ferrari blijft hoe dan ook een sterk team en de rechtelijnsnelheid was ongelooflijk. Het team mag echter geen fouten maken in de uitvoering, strategische missers of onder de interne spanningen lijden als het volgend jaar Mercedes en Red Bull wil verslaan. Op basis van de tweede seizoenshelft in 2019 zie ik volgend jaar wel een spannend gevecht ontstaan tussen ten minste drie teams en zes coureurs die kans maken op zeges. Dus kom maar op met Melbourne!"