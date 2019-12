Hamilton: "Al mijn rivalen bellen Wolff voor plekje bij Mercedes"

Lewis Hamilton heeft nog één jaar op zijn contract met Mercedes staan. Net als hem zijn er veel andere coureurs die in 2021 naar een andere renstal zouden kunnen gaan, waardoor er grote verschuivingen kunnen plaatsvinden op de rijdersmarkt. Daartoe behoren ook Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Charles Leclerc en Max Verstappen. Meerdere namen zouden volgens Hamilton geïnteresseerd zijn in een onderkomen bij Mercedes.

Hamilton zei op de vrijdagavond van het FIA Prize Giving 2019 dat er nu al veel gesproken wordt tussen teams en coureurs over het seizoen 2021. Een andere grote naam die op het prijzengala aanwezig was, heeft volgens de 34-jarige Brit contact gezocht met Toto Wolff over de beschikbaarheid van een stoeltje. Onder andere Verstappen, die al in verband werd gebracht met een overstap naar het Duitse topteam in 2021, was vlak daarvoor op het podium te vinden, evenals voormalig F1-coureur Fernando Alonso. Laatstgenoemde was er als winnaar van het World Endurance Championship met Sebastien Buemi en Kazuki Nakajima en heeft al eens gehint op een mogelijke terugkeer naar de F1.

"Het is een interessante tijd, want er zijn veel coureurs die overal een plekje zoeken. Ik heb het ook over de telefoontjes die Toto van alle coureurs krijgt, inclusief van iemand die hier recent nog was, met de vraag of hij kan komen", vertelde Hamilton. Zorgen dat het ten koste gaat van zijn eigen toekomst maakt hij zich niet. "Iedereen probeert hun team te verlaten om te bereiken waar wij zijn. Dat is ook wel begrijpelijk, want iedereen wil winnen. Ze willen allemaal tot de winnende formule behoren. Maar ik vind niet dat het stressvol is op het moment. De communicatie tussen Toto en mij is altijd helder en transparant. We hebben nooit geheimen voor elkaar gehad en dat zal ook zo blijven."

De Mercedes-coureur uit Stevenage, Engeland, gaf onlangs aan dat hij niet van plan is weg te gaan bij zijn huidige werkgever waar hij vijf van zijn zes wereldtitels mee heeft behaald. Hij heeft de intentie om de nieuwe generatie wagens vanaf 2021 mee te maken. Hij zei daarover: "Ik houd van de omgeving waar ik ben en de mensen met wie ik werk. Het is dus lastig om daar van weg te lopen, als je er zoveel waarde aan hecht als ik. Ik zit al sinds mijn dertiende bij Mercedes, dus zie mezelf niet snel ergens anders. Wat we de afgelopen zeven jaar hebben opgebouwd, en natuurlijk is Mercedes al langer bezig dan dat, is een dominante en sterke kracht. Het heeft tijd gekost om zoiets te creëren, de consistentie en diepe kracht die we hebben. Dat ontstaat niet zomaar over één nacht en de andere teams missen de elementen daarvan die wij wel hebben."

Met medewerking van Scott Mitchell en Jonathan Noble