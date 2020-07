Verstappen: 'Of Red Bull DAS krijgt? Het moet eerst haalbaar blijken'

Mercedes baarde in Barcelona voor het eerst opzien met Dual Axis Steering en kreeg meteen vele handen op elkaar. Maar bij Red Bull was er niet alleen maar bewondering, voormannen als Helmut Marko en Christian Horner waren ook sceptisch. Want is een systeem waarmee een coureur tijdens het rijden de hoek van de voorwielen kan veranderen eigenlijk wel legaal? De FIA oordeelde vrijdag nogmaals van wel, althans gedurende het seizoen 2020 - daarna niet meer.

Na dit bericht rest de vraag of andere teams - waaronder Red Bull - het systeem zullen kopiëren. En of men miljoenen wil investeren voor een innovatie die slechts enkele maanden bruikbaar is. "Ik denk dat die vraag al wel is beantwoord", reageerde Verstappen tijdens het eerste raceweekend van 2020. De Nederlander wees daarmee op eerdere uitlatingen van Marko en Horner, die al hadden aangegeven dat het kopiëren van DAS nog geen abc'tje is. "Met zo'n korte kalender wordt het waarschijnlijk lastig om in te voeren, maar we zullen zien. Of ik het op de auto wil hebben? Nou ja, ik wil zo veel dingen wel op de auto hebben, maar je moet ook realistisch blijven."

Voordat Red Bull eventueel wil doorpakken met kopieerplannen, verzocht men de FIA eerst om duidelijkheid. Die duidelijkheid is er na vrijdag voor alle partijen, al hebben de Mercedes-coureurs sowieso geen moment getwijfeld aan de legaliteit van DAS. "Ik hield er absoluut geen rekening mee dat het team ons dit weekend met iets illegaals op pad zou sturen. Ik ging ervan uit dat het team goed voorbereid zou zijn voor het geval andere teams vraagtekens zouden plaatsen bij de legaliteit. Ik heb me dus niet echt zorgen gemaakt", reageerde Bottas tijdens de online persconferentie. Hamilton bleek een vergelijkbare mening toegedaan. "Ik maakte me er ook niet druk over, aangezien ik voordien al met James [Allison, technisch directeur] en de rest van het team had gesproken. Ik voelde me daardoor op mijn gemak en wist dat dit geweldige idee legaal zou zijn."

Verstappen wenste zich overigens niet verder uit te laten over het protest van Red Bull tegen Mercedes. "Nee, maar het is ook helemaal niet aan mij om daar een oordeel over te vellen. Ik laat dat soort dingen graag aan het team over. Bovendien ben ik ook niet degene die het protest heeft ingediend, ik focus me puur op het rijden van de rondjes", sloot de Limburger tamelijk nuchter af.

VIDEO: Zo werkt het DAS-systeem op de Mercedes W11