Red Bull: "Erg lastig om DAS dit jaar nog op onze auto te krijgen"

Vanaf het allereerste gebruik van DAS in Barcelona heeft Red Bull aangekondigd protest aan te tekenen tegen het systeem, waarmee Mercedes-coureurs de hoek van de voorwielen onder het rijden kunnen aanpassen. Na de eerste trainingen in Spielberg voegde men de daad bij het woord. Men stapte naar de stewards van dienst, maar zonder resultaat. De stewards bleven in hun uitspraak bij het eerdere oordeel van de FIA: DAS is dus toegestaan in 2020, daarna niet meer.

Krijgt Red Bull ook DAS? Het is zeker geen abc'tje

Nu er voor alle partijen duidelijkheid heerst, luidt de voornaamste vraag wat Red Bull gaat doen. Krijgt de formatie zelf ook een DAS-systeem op de auto? Volgens Helmut Marko is het in theorie wel mogelijk, maar nog zeker geen abc'tje. "Het zou kunnen, maar we moeten eerst weten hoeveel races we dit jaar krijgen. Het is wel een voordeel dat we niet alles zelf hoeven uit te vinden, maar de kennis van anderen kunnen gebruiken - in dit geval van Mercedes. Er staan voldoende camera's langs de baan om alle informatie te verzamelen", aldus Marko tegenover de Oostenrijkse ORF.

Het kopiëren van de Mercedes-innovatie kan dus wel, maar of het daadwerkelijk gaat gebeuren is nog een tweede. "Er zitten voor- en nadelen aan. Een nadeel is bijvoorbeeld het extra gewicht van DAS, dat bedraagt volgens ons zeker twee kilo en is dus best significant. Verder hebben we tijd nodig om het systeem operationeel te krijgen en blijft de vraag overeind of we de beschikbare ontwikkelingstijd en het geld niet beter in iets anders kunnen steken." Teambaas Christian Horner voegt toe dat het technisch ook niet makkelijk wordt om DAS te incorporeren. "Allereerst petje af voor Mercedes, het is een erg inventief systeem. Om dit tijdens het seizoen in te voeren - terwijl het volgend jaar alweer verboden is - zal voor ons heel, heel erg moeilijk worden", aldus Horner tegenover Sky Sports F1.

Een gevaarlijke precedent door de FIA

Hoeveel respect de Red Bull-kopstukken ook voor Mercedes hebben, tevreden met de FIA-uitspraak zijn ze absoluut niet. "Volgens mij en volgens de reglementen moet een stuurinrichting alleen maar dienen om de auto te besturen. Dat is hier zeker niet het geval. Zij gebruiken het om de camber en zo de hoogte aan te passen en dat is heel iets anders. Daarnaast kunnen ze het ook gebruiken om de bandentemperatuur beter te managen", legt Marko uit. "De vraag om opheldering heeft voor ons dus niet zo uitgepakt als gehoopt, we houden onze twijfels." Dat laatste geldt ook voor Horner. "Dit heeft niets met het besturen van een auto te maken, ze gebruiken het immers alleen maar op de rechte stukken."

Maar hoe ontevreden men ook is, vervolgstappen zal men niet ondernemen. Dit weekend nog niet althans. "We wilden het protest zo vroeg mogelijk indienen om niet na afloop de race nog allerlei resultaten te beïnvloeden. Het zou ofwel legaal of illegaal blijken op vrijdag en in dat laatste geval had Mercedes nog de kans gekregen om het op tijd aan te passen voor de zaterdag. Nu hebben we allemaal duidelijkheid, het boek is wat ons betreft voorlopig gesloten." Wel behoudt Red Bull het recht om op een later moment bezwaar aan te tekenen tegen de uitspraak.

Tot slot vreest Horner dat deze FIA-uitspraak een slecht precedent schept. Om precies te zijn als het gaat om de parc fermé-regels. Mercedes kan essentiële waarden zoals camber tijdens het rijden aanpassen, dus waarom zouden andere teams dat voorafgaand aan de race dan niet mogen? "Als zij het weer gebruiken tijdens in de kwalificatie, dan zouden we best kunnen vragen om een aanpassing van de parc fermé-regels, om zo de afstelling te veranderen. Niet met zo'n inventief stuur, maar gewoon door met een paar moersleutels zaken als camber en andere variabelen aan te passen." Horner wil hiermee vooral aangeven dat hij DAS nog steeds in strijd met de parc fermé-regels acht.

VIDEO: Hoe werkt het DAS-systeem precies op de Mercedes W11