Norris verbaasd om voor Racing Point te eindigen in kwalificatie

Racing Point heeft bij het ontwerpen van de auto voor dit seizoen zeer goed gekeken naar de wagen waarmee Mercedes vorig jaar kampioen is geworden. Zo goed zelfs dat de RP20 al snel de ‘roze Mercedes’ werd genoemd. De auto mag dan weinig origineel zijn, snel is hij zeker. Sergio Perez eindigde in de vrije trainingen steevast in de top-vijf. Onder meer McLaren zag de bui al hangen, maar in de kwalificatie viel het eigenlijk allemaal nog wel mee. Stroll stond halverwege Q1 nog wel even bovenaan, maar op het moment suprême was Racing Point zesde en negende.

“Racing Point is van meet af aan extreem snel geweest, dus we hadden nooit gedacht dat we ze konden verslaan, of zelfs maar bij ze in de buurt konden komen”, zegt Norris. “Maar in de kwalificatie, met minder brandstof aan boord, begon onze auto tot leven te komen en veel beter aan te voelen. Hopelijk verloopt de race morgen goed en hebben we volgende week weer zo’n weekend.”

De Brit, die zondag dus naast de Red Bull van Max Verstappen plaatsneemt op de grid, houdt er wel rekening mee dat Racing Point in de wedstrijd sterker voor de dag kan komen. “Ze waren absoluut sneller dan wij op vrijdag. En zoals ik al zei, we hadden helemaal niet verwacht om nu voor ze te staan. Dus ik ben erg blij met dit resultaat. Ik zal in de race mijn best doen om naar voren te kijken en verder voren te komen, maar ik ben me er terdege van bewust dat er veel auto’s met een goede racepace achter me staan, en dan heb ik het met name over Ferrari.”

“Om een of andere reden zaten ze er niet bij in de kwalificatie”, vervolgt Norris. “En datzelfde geldt voor Racing Point. Ze hebben een goede auto met veel downforce en ik denk dat ze iets beter voor hun banden kunnen zorgen dan wij, dus er wacht ons morgen een lastige taak. Als ik kan finishen op de plek waar ik start, ben ik een gelukkig man.”

Met medewerking van Adam Cooper