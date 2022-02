Kijk terug: Williams presenteert haar nieuwe F1-strijdwapen

Het is deze week behoorlijk druk met de onthulling van nieuwe bolides. Op maandag toonde AlphaTauri al renders van de wagen voor het seizoen 2022. Eerder vandaag voerde Alfa Romeo al een verrassende shakedown uit, en over enkele minuten haalt Williams het doek van de nieuwe auto. Later deze week volgen nog Ferrari (donderdag) en Mercedes (vrijdag).

Williams heeft in de wintermaanden afscheid genomen van George Russell. De talentvolle Brit verkast na drie seizoenen naar topteam Mercedes, waar hij aan de zijde van Lewis Hamilton moet uitbloeien tot de volgende Britse ster. Als vervanger heeft de equipe Alex Albon gehaald. De Red Bull-protegé stond in 2021 een jaar langs de zijlijn en keert in 2022 terug in de koningsklasse van de autosport. Hij heeft daarvoor wel zijn banden met de energiedrankengigant (tijdelijk) moeten doorsnijden, Williams wordt immers aangedreven door Mercedes-motoren. Albon gaat een team vormen met Nicholas Latifi, die nog een jaar langer aanblijft.