Williams presenteert nieuwe livery voor Formule 1-seizoen 2022

In navolging van Haas, Red Bull, Aston Martin, McLaren en AlphaTauri trok Williams dinsdag het doek van de wagen. Net als bij Haas, Red Bull en AlphaTauri ging het hierbij vooral om het tonen van de nieuwe livery op een zogenaamde showcar. De definitieve auto krijgen we pas later te zien. De FW44 zal voorzien zijn van een hoofdzakelijk donkerblauwe livery met lichtblauwe en rode accenten. Met de nieuwe wagen hoopt Williams verder te kunnen bouwen op een bemoedigend verlopen seizoen 2021, waarin het team als achtste eindigde in het constructeurskampioenschap na drie seizoenen de rode lantaarn te hebben gedragen. Met 23 punten liet de formatie uit Grove Alfa Romeo en Haas achter zich.

Williams zal het dit jaar echter moeten stellen zonder sterspeler George Russell. De Brit heeft voor 2022 de overstap gemaakt naar de Mercedes-fabrieksformatie, waar hij Valtteri Bottas aflost als teamgenoot van Lewis Hamilton. Zijn vervanger bij Williams luistert naar de naam Alexander Albon. De Britse Thai krijgt bij de roemruchte stal een nieuwe kans in de koningsklasse van de autosport, nadat hij voor 2021 op een zijspoor was gezet door Red Bull om ruimte te maken voor Sergio Perez. Albon bleef als reservecoureur verbonden aan het team uit Milton Keynes en combineerde die rol vorig jaar met een racezitje in de DTM, waarin hij één overwinning behaalde en nog drie andere podiumplaatsen in de wacht sleepte, om uiteindelijk als zesde te eindigen in het kampioenschap. Met hulp van wat lobbywerk van Red Bull gaat hij in 2022 bij Williams aan de slag.

Nicholas Latifi staat aan de vooravond van zijn derde seizoen als Williams-coureur. De 26-jarige Canadees scoorde vorig jaar zijn eerste punten in de Formule 1 door zevende te worden in Hongarije en als negende geklasseerd te worden in de zwaar ingekorte Grand Prix van België. De coureur uit Montreal eiste onbedoeld een hoofdrol op in de titelstrijd door in de slotfase van de race in Abu Dhabi in de vangrail te crashen. Hij veroorzaakte zo een safety car-periode, die Max Verstappen in de gelegenheid stelde om in de laatste ronde van de wedstrijd nog een inhaalactie te maken op Lewis Hamilton. Latifi ontving hierop de nodige haatberichten en zelfs doodsbedreigingen via social media.

Williams werd medio 2020 overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital en timmert sindsdien flink aan de weg. Zo werd voormalig Volkswagen Motorsport-chef Jost Capito als teambaas aangesteld en zijn François-Xavier Demaison en Sven Smeets, beide eveneens ex-Volkswagen Motorsport, als technisch en sportief directeur in de arm genomen. Voormalig wereldkampioen Jenson Button is sinds vorig jaar adviseur van het team.