Hamilton: Beter om problemen tijdens tests tegen te komen

Mercedes is al sinds de introductie van de hybride V6-turbomotoren in 2014 de dominante factor in de Formule 1. Hoewel de renstal lang niet altijd het snelste team was tijdens de wintertests, maakte men vaak wel grote indruk met de betrouwbaarheid van de wagen. Op dat vlak leek Mercedes afgelopen weekend echter kwetsbaar, met problemen met de versnellingsbak op de eerste ochtend van de driedaagse test in Bahrein. Het resultaat is dat het Duitse fabrieksteam het laagste aantal ronden reed van alle teams. Bovendien maakte de W12 af en toe een nerveuze indruk en leek de balans niet helemaal in orde, getuige ook de spin van Hamilton op de zaterdag.

Qua tempo lag het initiatief ook niet bij Mercedes en dus zou menigeen zich enigszins zorgen maken over het aanstaande seizoen. Dat geldt echter niet voor Hamilton, die juist van mening is dat het beter is om eventuele problemen tegen te komen tijdens de wintertest. “Ik verspil mijn tijd niet met me zorgen maken. Dat weerhoudt je van het vinden van de oplossing, dus we werken gewoon hard en focussen ons op het doorkomen van de korte hoeveelheid testen die we hebben en daar proberen we zo efficiënt mogelijk mee om te gaan”, vertelde hij aan onder andere Motorsport.com. “Ik denk ook dat het beter is dat het nu niet gladjes verloopt, maar dat het wel soepel gaat zodra we gaan racen.”

Hamilton denkt dat het personeel van Mercedes goed om kan gaan met de tegengekomen problemen. “Ik denk dat iedereen zijn focus behoudt, niemand raakt erdoor gefrustreerd. We zijn een team dat meerdere wereldkampioenschappen heeft gewonnen, we weten hoe we samen moeten optrekken, problemen moeten ontwijken en ons op het werk moeten focussen.” Desalniettemin heeft de wereldkampioen tijdens de test ook gekeken naar de verrichtingen van andere teams, waarbij Red Bull Racing er voor hem uitspringt. “Het is zonder twijfel indrukwekkend om de snelheid van een aantal andere teams te zien. Ik denk dat in het bijzonder Red Bull er goed uitziet. En het is geweldig om te zien dat McLaren er sterk uitziet en dat geldt ook voor Renault, dus ik ben opgetogen, want het betekent ook dat er meer plezier komt.”