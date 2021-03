Nieuw Formule 1-stratencircuit in Saudi-Arabië onthuld

Het statencircuit komt uit de koker van Hermann Tilke, de huisarchitect van de Formule 1. De Duitser heeft eerder ook de banen in Bahrein, Singapore, Abu Dhabi, China, Turkije, Rusland en Azerbeidjzan ontworpen.

Het circuit heeft een lengte van 6.175 meter gekregen - waarmee het na Spa-Francorchamps de op één na langste baan op de kalender is geworden - en telt in totaal 27 bochten. Dankzij de lange rechte stukken en enkele snelle bochtensecties moet de gemiddelde snelheid uitkomen op ongeveer 250 kilometer per uur, waarmee Jeddah dus het snelste stratencircuit in de Formule 1 wordt. Er zijn drie potentiële DRS-zones, het is echter nog niet zeker of alle drie uiteindelijk ook worden gebruikt.

Het stratencircuit van Jeddah in Saudi-Arabië Illustratie: Formula 1

De donderdag gepresenteerde omloop wordt vermoedelijk maar twee keer aangedaan door de Formule 1. Het plan is namelijk dat de koningsklasse vanaf 2023 op een compleet nieuw circuit nabij de hoofdstad Riyadh gaat rijden, in het entertainmentcomplex Qiddiya. Dit zou de permanente basis moeten worden voor de Grand Prix van Saudi-Arabië, die als nachtrace verreden zal worden.

De looptijd van het contract dat de Formule 1 met Saudi-Arabië heeft afgesloten, is eind vorig jaar niet bekendgemaakt, toen de race werd aangekondigd. Chloe Targett-Adams, die bij de Formule 1-organisatie medeverantwoordelijk is voor samenstelling van de kalender, liet vorige maand in een webinar weten dat er op een periode van zeker tien jaar wordt gerekend. “We kijken naar minimaal een decennium, zo niet langer”, zei ze.

Formule 1-baas Ross Brawn heeft er alle vertrouwen in dat het circuit een fraaie race zal opleveren. “Het is altijd een spannend moment wanneer we de details van een nieuwe baan vrijgeven en het Jeddah Street Circuit vormt daarop geen uitzondering”, laat hij weten. “We hebben nauw samengewerkt met het team van Tilke en de promotor om ervoor te zorgen dat het circuit spannende wiel-aan-wiel-gevechten zal opleveren voor de fans en uitdagend zal zijn voor de coureurs. Het ontwerp bevat het beste wat een modern stratencircuit te bieden heeft, maar er zijn ook drie snelle en vloeiende gedeelten waarop hoge snelheden kunnen worden gehaald en waar er mogelijkheden zijn om in te halen. De setting van het circuit is eveneens ongelofelijk, recht aan de Rode Zee. Ik kan niet wachten om de auto’s daar in december over de baan te zien gaan.”

De toevoeging van Saudi-Arabië aan de Formule 1-kalender is niet onomstreden. Het land wordt beschuldigd van sportswashing. Met de Grand Prix zou Saudi-Arabië vooral het eigen imago willen oppoetsen. Het land staat immers niet goed bekend als het gaat om het respecteren van mensenrechten. Om die reden liet ook Amnesty International zich negatief uit over de beslissing van de Formule 1 om naar Saudi-Arabië te gaan.

De eerste Grand Prix van Saudi-Arabië staat gepland voor 5 december, waarmee het evenement de voorlaatste race op het programma van 2021 is.

VIDEO: De presentatie van het Jeddah Street Circuit