Perez over eerste Red Bull-test: “Ik werd gewoon weggestuurd’

Perez rijdt volgende week zijn eerste race voor het Formule 1-team van Red Bull, maar de coureur stond veertien jaar geleden al op de radar van het Oostenrijkse concern. In de nieuwe aflevering van Formule 1’s eigen podcast Beyond The Grid blikt de coureur terug op zijn eerste kennismaking met Red Bull en diens onverbiddelijke adviseur, Dr. Helmut Marko.

“In, ik geloof in 2007, werd ik via mijn programma uitgenodigd om voor ze te testen. Het ging niet goed”, blikt Perez terug op een testsessie voor het juniorprogramma van Red Bull. “Ik testte met een Formule 3-auto, maar ik had een probleem met het stoeltje omdat ik met mijn knieën het stuur raakte, waardoor ik niet goed kon sturen. Ik kwam dus best veel snelheid tekort.”

Perez dacht dat er nog geen man overboord was, maar maakte daar meteen kennis met de onverbiddelijke aanpak van Marko: “Ik dacht dat ik nog wel de mogelijkheid kreeg om het probleem met het stoeltje op te lossen, maar toen ik terugkeerde werd ik weggestuurd. Ik kreeg geen tweede kans, ik werd gewoon weggestuurd omdat ik te langzaam was. Ik dacht 'wow', maar voor hen draaide het allemaal om rondetijden en ik werd gewoon weggestuurd.”

Volgende ontmoeting

Perez belandde alsnog in de Formule 3, waar hij het in 2007 opnam tegen een aantal coureurs die wel waren toegelaten tot het opleidingsprogramma van Red Bull. Daar volgde de tweede ontmoeting met Marko: “Ik nam het op tegen de Red Bull-coureurs en ging aan kop in het kampioenschap. Ik zag hem toen op Silverstone en vroeg hem hoe het ging, waarop hij antwoordde: 'Wij zullen je verslaan'. Ik dacht: 'Oké, jij ook nog een fijne dag Helmut'.”

Met de steun van Escuderia Telmex belandde Perez uiteindelijk via het Brits Formule 3 in de GP2, waar hij reed voor Arden, het GP2-team van Christian Horner. Daar volgde de volgende ontmoeting met Marko: “Na een goede race op Silverstone kwam hij naar me toe en vroeg hij hoe het met me ging. Ik gaf antwoord, waarna hij zei: 'Nou, je doet het prima, maar je hebt je eigen rijdersprogramma dus je hebt me niet nodig.' Dat was het laatste gesprek met hem dat ik me kan herinneren.”

"Hij is eigenlijk best een grappig persoon"

Ruim een decennium later is Perez alsnog opgepikt door Red Bull en mag hij zich dit seizoen gaan bewijzen naast Max Verstappen. Inmiddels heeft de 31-jarige coureur uit Guadalajara ook wel iets beter kennis kunnen maken met Helmut Marko: “Helmut is een pure racer die er geen doekjes om windt. Ik hou wel van de directe aanpak. Alles bij elkaar heb ik pas vijf keer met hem gesproken. We leren elkaar nu pas wat beter kennen. Hij is eigenlijk best een grappig persoon. Hij is een stuk grappiger dan hij eruitziet. Hij is een pure racer, een echte coureur. Bij hem draait het alleen maar om winnen.”

Ondanks de mislukte eerste kennismaking met Red Bull, is Perez het team dankbaar dat hij via een flinke omweg alsnog een kans heeft gekregen bij de hoofdmacht van het energiedrankjesconcern: “Wie weet wat er gebeurd zou zijn, welke kansen ik zou hebben gekregen. Het had zeker geholpen om deel uit te maken van het juniorprogramma, maar ik ben [Dietrich] Mateschitz, Helmut, Christian, Adrian [Newey] en de hele Red Bull-familie enorm dankbaar voor deze kans. Het is geweldig. Ze kijken alleen maar naar resultaten en niemand heeft me eerder de kans gegeven om in een topauto te zitten. Het is nu aan mij om te presteren.”