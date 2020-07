Hamilton: "Concurrentie staat zaterdag vast een stuk dichterbij"

Van de twee vrije trainingen die vrijdag op de Hungaroring werden afgewerkt was eigenlijk alleen de eerste maatgevend. Die werd in tegenstelling tot de tweede sessie namelijk onder droge omstandigheden verreden en gaf dus het beste de krachtsverhoudingen weer.

Hamilton was de snelste in die eerste sessie, zelfs 0.086 seconden sneller dan teamgenoot Valtteri Bottas die op zachtere en dus snellere banden reed. Om de dominantie van de Mercedes-krachtbronnen aan te tonen eindigden Racing Point-coureurs Sergio Perez en Lance Stroll op de derde en vierde plaats. Hamilton grootste rivaal, Max Verstappen, kwam niet verder dan een achtste tijd met maar liefst 1,4 seconden achterstand.

Na afloop van de tweede, verregende sessie was Hamilton er als de kippen bij om uit te leggen dat het heel moeilijk was om precies te bepalen waar iedereen na VT1 stond. “Ik lees er niet al te veel van af. Iedereen doet wat anders, heeft een ander programma waar het gaat om vleugels, benzine en de krachbron en al dat soort zaken. Wij doorliepen wat we moesten doorlopen en dat ging oké.”

Vooruitblikkend op morgen is Hamilton er nog niet zo zeker van dat Mercedes net als in Oostenrijk dominant zal zijn op de Hungaroring. “Ik denk dat het in de derde vrije training en kwalificatie een stuk dichter bij elkaar ligt. Er was wat werk te doen aan onze auto en dat hebben we gedaan. Daarna ging het regenen en dus weten we niet waar we precies staan.”

Ook voor morgen wordt weer regen voorspeld en die kan tot in de kwalificatie blijven vallen. Vorige week was Hamilton de snelste in de spectaculaire door regen gekenmerkte kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken. Hij was toen maar liefst 1,2 seconden sneller dan de rest. De Engelsman verwacht niet dat hij bij een natte kwalificatie opnieuw zo’n marge zal hebben. “Het was geweldig in Oostenrijk in de regen. Maar hier is het anders, veel meer downforce en de baan lijkt het een stuk gladder. Als het een natte kwalificatie wordt dan wordt het niet hetzelfde als vorige week. Maar, wie weet? Misschien doe ik het wel weer goed, we zullen zien.”