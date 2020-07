Ferrari-coureurs positief verrast: "Beter gevoel dan vorige week"

Ferrari heeft een miserabel weekend in Oostenrijk achter de rug en kreeg in eigen land veel kritiek te verduren. Voor het eerstvolgende raceweekend houden de hoofdrolspelers dan ook een behoorlijke slag om de arm. Vettel verkondigde donderdag dat de Ferrari-upgrades van Spielberg geen 'gamechanger' zijn en Leclerc deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat 'het podium voorlopig niet haalbaar lijkt' voor het steigerende paard. Het geeft de burger weinig moed, al is het duo na de vrijdagse trainingen alweer iets positiever gestemd.

Omgekeerde wereld: Ferrari blij met minder rechte stukken

"Vanochtend ging het om eerlijk te zijn beter dan verwacht. We hebben dit weekend niet veel nieuwe onderdelen ter beschikking, het is eigenlijk min of meer dezelfde auto als die van vorige week. Maar onze auto lijkt op dit circuit net iets beter uit de verf te komen, dat is goed om te zien", aldus Leclerc in gesprek met Sky Sports F1. Volgens hem helpt de lay-out van de krappe Hungaroring een handje. "We hebben hier wat minder rechte stukken, dat helpt. In Oostenrijk hadden we het bijvoorbeeld heel moeilijk in de eerste sector [waar het om vermogen draait]."

"In de bochten zijn we op zich best snel. We kunnen heus niet meteen met Mercedes vechten hoor, maar we zijn wel sneller dan vorige week. Dat is voor ons alvast goed om te zien." De constatering van Leclerc is ergens wel bijzonder en ironisch. Vorig jaar moest de Scuderia het immers nog hebben van de vele rechte stukken, waardoor het team kon winnen op Spa en Monza. Na de geheime schikking met de FIA is dat juist de achilleshiel geworden en heeft men liever 'high downforce' banen.

Vettel legt uit waarom Ferrari wél reed in de regen

De overwegend hoopgevende analyse van Leclerc wordt gedeeld door teamgenoot Vettel, die na de natte tweede training zelfs bovenaan de tijdenlijst stond. "De ochtendsessie verliep daarvoor ook al wel aardig. Dit circuit lijkt ons iets beter te liggen, hopelijk blijkt dat morgen nog steeds zo te zijn." Dat Vettel op vrijdagmiddag bovenaan stond, zegt volgens de viervoudig wereldkampioen overigens niet veel. "Wij hebben gewoon wat meer ronden gereden dan onze concurrenten in de regen. Dat heeft ons aan de ene kant iets meer van de banden gekost - die we later misschien nog weer nodig hebben - maar aan de andere kant heeft het geholpen om data te verzamelen en om onze zwakke punten bloot te leggen. Dat is momenteel belangrijker, we hebben vooral vertrouwen in de auto nodig."