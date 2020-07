Ook Ferrari akkoord met nieuwe Concorde Agreement

Het huidige Concorde Agreement waarin onder andere alle commerciële meerjarige afspraken over de Formule 1 zijn vastgelegd, loopt aan het einde van dit seizoen af. Al sinds Liberty Media de Formule 1 overnam van Bernie Ecclestone wordt er gesproken over een nieuw verdrag. Begin dit jaar was men dicht bij een akkoord, maar de coronacrisis gooide ook hier roet in het eten. Inmiddels zijn er op papier nieuwe afspraken gemaakt, maar er staat nog steeds geen enkele handtekening onder een officieel document.

McLaren was vrijdag het eerste team dat bekendmaakte akkoord te zijn met de voorwaarden en het nieuwe Concorde Agreement te zullen ondertekenen en Ferrari volgt, zo liet teambaas Mattia Binotto weten. “We zijn klaar om te tekenen, we zouden het zelfs al redelijk snel willen doen. Dat is namelijk belangrijk voor de toekomst en voor de duidelijkheid die het biedt. Dan weten we tenminste allemaal waar we staan. Dat is ook van belang voor de kleinere teams.”

De precieze inhoud van het nieuwe Concorde Agreement is niet bekend, maar het is wel duidelijk dat Ferrari als oudste en meest succesvolle F1-team een aantal privileges die het in de loop der jaren heeft verworven zal moeten opgeven. Geen probleem, vindt Binotto. “Ik denk dat we blij kunnen zijn, want we weten dat de Formule 1 het belang van Ferrari voor de sport heeft erkend. Dat was van groot belang voor ons en daar zijn we erg tevreden over.”

Met de twee oudste teams in de Formule 1 akkoord, lijkt niets een gezonde toekomst van de koningsklasse van de autosport in de weg te staan. Maar of alle teams zullen aanhaken, weet Binotto niet. “Ik denk dat je die vraag moet stellen aan de teams die nog niet geheel tevreden zijn.”

Welke stallen nog grote bezwaren hebben is niet duidelijk. Mercedes, Renault en Red Bull hebben nog geen toezeggingen gedaan, maar al wel laten weten nog meerdere jaren door te willen gaan in de Formule 1. Ook Racing Point wil door, volgend jaar wordt dat het fabrieksteam van Aston Martin en AlphaTauri en Alfa Romeo lijken, gelet op hun banden met Red Bull en Ferrari, een zekerheidje. Wat de noodlijdende teams Williams en Haas gaan doen is nog niet duidelijk.

Met medewerking van Jonathan Noble