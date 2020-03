Belangrijkste doelwit zijn 'niets nieuws meer' voor Hamilton

Lewis Hamilton werd in 2019 voor de zesde keer in zijn glansrijke carrière wereldkampioen in de Formule 1. Tevens was het zijn derde titel op rij en zijn vijfde in de afgelopen zes seizoenen. Samen met zijn team Mercedes maakte Hamilton tijdens de wintertests een sterke indruk en de verwachting is dat zij wederom de te kloppen combinatie vormen. In de jacht op zijn zevende wereldtitel, waarmee hij recordhouder Michael Schumacher zou evenaren, voelt hij geen extra druk door de positie waarin hij zich bevindt.

“Sinds ik op 10-jarige leeftijd mijn eerste kampioenschap won, heb ik al een doelwit op mijn rug”, verklaart Hamilton tegenover Formula1.com. “Dat is dus niets nieuws meer voor mij. Ik ben hier altijd de enige zwarte coureur geweest en ik heb in het algemeen vooraan meegedaan in de kampioenschappen, dus dit is niet anders dan de vorige 27 jaar die ik racete – dus ik voel me wat dat betreft redelijk op mijn gemak.”

In de afgelopen periode spraken onder andere Charles Leclerc en Max Verstappen hun verlangen uit om de strijd aan te gaan met Hamilton. De Brit zag het eerder nog als een teken van zwakte dat de jonge talenten hun pijlen op hem richtten, maar tegelijkertijd ziet hij het ook als een positief signaal. “Het is ook positief als mensen op jou mikken en proberen of ze je kunnen verslaan, omdat je wil dat iedereen op de toppen van zijn kunnen presteert. Dus als het lukt om ervoor te eindigen, dan voelt dat nog beter”, sluit Hamilton af.