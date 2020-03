AlphaTauri beslist in september over versnellingsbak voor 2021

Red Bull Racing en AlphaTauri, dat de afgelopen jaren nog door het leven ging als Toro Rosso, hebben een nauwe technologische samenwerking. AlphaTauri neemt dit jaar onder andere wielophangingen, versnellingsbakken en de hydraulica van de RB15 af bij het zusterteam, met het doel om in de top vijf van het kampioenschap voor constructeurs te eindigen. De ingrijpende reglementsveranderingen van 2021 maken een dergelijke opzet, met het afnemen van onderdelen van het voorgaande jaar, echter onmogelijk. AlphaTauri-teambaas Franz Tost benadrukt dat de samenwerking niet ten einde komt en dat zijn team ook in 2021 onderdelen afneemt bij Red Bull.

“Ook volgend jaar halen wij de voor- en achterwielophanging, de versnellingsbak en de hydraulica”, antwoordde Tost op een vraag van Motorsport.com hoe de werkrelatie met Red Bull gaat veranderen door de reglementswijzigingen voor 2021. “Maar in augustus of september wordt besloten of Red Bull zegt ‘dit is de versnellingsbak waarmee we gaan rijden’ of dat ze nog in de windtunnel staan [om eraan te blijven werken]. En misschien krijgen we de versnellingsbak die in september ontworpen is, want we willen en kunnen niet tot november of december wachten, omdat we dan geen versnellingsbak kunnen krijgen.”

Tost gaat ervan uit dat de basis van de versnellingsbak in september al wel staat. Veranderingen die daarna doorgevoerd worden, zijn waarschijnlijk minimaal, maar leveren wel de marginale winst op die belangrijk is voor Red Bull. Tost: “We krijgen in september de onderdelen die qua ontwerp gereed zijn. Als Red Bull Technologies daarna verder onderzoek doet voor hun auto, dan kunnen zij iets anders hebben. De onderdelen worden echter niet compleet anders.” Voorbeelden van dergelijke kleine veranderingen aan de onderdelen zijn volgens Tost dat bijvoorbeeld de aandrijfas iets hoger of lager komt te zitten of dat de positie van het differentieel licht gewijzigd wordt. “Het verschil is niet meer dan enkele millimeters, maar voor een team als Red Bull is dit belangrijk omdat deze kleine veranderingen, of veel kleine veranderingen, voor een groot verschil in prestaties kunnen zorgen.

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble