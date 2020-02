Tost: “We willen dit jaar in top-vijf eindigen bij constructeurs”

Hoger dan zesde is het voormalige Toro Rosso nog nooit geëindigd, maar daar moet dit jaar verandering in komen, zo vertelde Tost na de onthulling van de AlphaTauri Formule 1-auto in Salzburg. “We zijn erg optimistisch over het aankomende seizoen”, zei de Oostenrijker. “Waarom? Op de eerste plaats omdat de auto zeer goede resultaten heeft geproduceerd in de windtunnel. Ten tweede omdat onze vrienden van Honda gedurende de wintermaanden flinke progressie hebben geboekt, zowel met de performance als met de betrouwbaarheid. En op de derde plaats omdat we beschikken over twee goede coureurs. Dat hebben ze vorig jaar wel laten zien. We zijn dus erg positief. Ik ben ervan overtuigd dat AlphaTauri een succesvol seizoen tegemoet gaat.”

Op de vraag wat een succesvol seizoen precies inhoudt, antwoordde Tost: “We moeten bij de eerste vijf eindigen van het constructeurskampioenschap. Onze grootste concurrenten zullen Renault, McLaren, Racing Point en Haas zijn. Voor de rest moeten we het nog zien.”

Ondanks dat er met de nieuwe regels voor 2021 een flinke uitdaging ligt, is AlphaTauri voornemens om gedurende het seizoen nog wel het een en ander aan de AT01 te doen. “We zijn vorig jaar oktober al begonnen aan het concept voor 2021”, vertelde Tost. “We moeten nu wachten tot de technische regels definitief zijn. Ik hoop dat dat tegen maart het geval is. Vanaf dat moment worden elke maand meer mensen overgezet naar het project voor 2021. Maar we moeten het seizoen 2020 niet verwaarlozen. We willen deze auto namelijk ook ontwikkelen. Zoals ik een paar minuten geleden zei, moeten we dit jaar competitief zijn en goede resultaten boeken.”

Video: AlphaTauri onthult AT01 in Salzburg