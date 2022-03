De film genaamd King Richard is gemaakt met ondersteuning van de familie Williams en vertelt hoe Richard Williams zijn dochters klaarstoomt om tennissterren te worden, terwijl hij ze ook een opleiding laat afronden. De productie van de film was in handen van Will Smith en won onder meer een BAFTA voor beste acteur. Daarnaast is King Richard op weg om nog meer succes te scoren bij de Academy Awards komende zondag. Lewis Hamilton, die bevriend is met de zusjes Williams en Smith, zegt dat de film als inspiratiebron heeft gediend en ziet duidelijk parallellen met zijn eigen weg naar de top van de autosport met de steun van zijn familie.

"Ik had het geluk dat ik tijdens het proces met Serena en Venus sprak en zag hoe enthousiast ze waren", zegt Hamilton tegen Motorsport.com. "Ik ken Will ook en ben echt trots op wat hij heeft bereikt met deze film. Ik weet dat hij er prijzen voor heeft ontvangen en ik was echt ontroerd door het verhaal. Ik denk dat iedereen wel gezien heeft hoe ze zijn opgeklommen en daarin hun successen en beproevingen zijn tegengekomen. Wij begrijpen alleen niet altijd wat er voor nodig is om daar te komen. Mensen die het zien denken waarschijnlijk dat zij de beste zijn, maar begrijpen niet hoeveel toewijding, tijd en opofferingen er zijn ingestoken. Het is geweldig dat Will dit heeft kunnen benadrukken."

"Achter iedereen die succes heeft staat iemand en ik herken dat. Ik heb een geweldig gezin, zonder hen zou ik hier niet zijn", vervolgt de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik hoop op een gegeven moment iets soortgelijks te kunnen doen. Ik denk dat het als een inspiratie werkt voor andere gezinnen. Ik weet zeker dat iedereen met kinderen het beste voor ze wil, de beste kansen wil creëren en ze op een bepaalde manier wil stimuleren. Daarbij is het zaak dat je dat niet te veel doet, ik denk dat de film geweldig weergeeft hoe je dat kan doen."

Twee projecten

Hamilton benadrukt dat de documentaire die hij momenteel maakt prioriteit heeft. "Op dit moment is er een documentaire waar we mee bezig zijn. Je moet alles op het juiste moment doen. Ik denk dat er verhalen zijn om verteld te worden. Ik denk dat dit belangrijk is en er veel van geleerd kan worden. Je kunt mensen beïnvloeden en een positieve impact op ze hebben. Als dit al lukt op een persoon of een gezin, dan zou dat geweldig zijn. Ik denk dat er een dag komt dat ik hetzelfde wil doen. Ik ben geïnspireerd geraakt door Will en zijn team. En ik ben trots op de twee iconen."

Op de vraag wie Hamilton moet gaan spelen, antwoordt de Brit. "Ik heb geen idee. Ik weet niet wie er op dit moment is die ik daarvoor zou kiezen, ik moet eerst wat onderzoek doen", aldus de Mercedes-coureur, die momenteel betrokken is bij een tweede filmproject met een fictief verhaal. "Op dit moment ga ik door een heel proces van castings voor een ander project dat loopt. Het is best interessant. Ik heb al veel verschillende karakters gelezen en het kiezen van mensen die in een rol zouden passen, is best spannend. Het proces om iemand te kiezen voor een al geschreven script is interessant om te doen."