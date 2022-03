F1-update: Wat gaf de doorslag in prachtstrijd Verstappen en Leclerc?

Alle zaken naast de baan roepen nog altijd bijzonder veel vraagtekens op - ook over de toekomst van de race in Saudi-Arabië - maar de baanactie zelf stelde niet teleur. Het is naast alle schermutselingen in het middenveld vooral te danken aan Max Verstappen en Charles Leclerc. Beide coureurs hadden in Bahrein al een hard maar fair duel uitgevochten en deden dat het op Jeddah Corniche Circuit nog eens dunnetjes over. Zowel in woord en daad is er veel respect tussen de smaakmakers van de eerste raceweekenden, al moet daar wel bij aangetekend dat de titelstrijd nog intenser kan worden naarmate het seizoen vordert.

Aan de Rode Zee is de onderlinge strijd beslist door twee factoren, om te beginnen het DRS-spel bij de laatste bocht. Geen van beide coureurs wilde als eerste over het detectiepunt heen, al heeft Verstappen in ronde 43 een keer lesgeld betaald. Daarna wist de Nederlander hoe het schaakspel gespeeld diende te worden en sloeg hij alsnog toe. Verstappen legt zelf uit hoe het nieuwe reglement een andere manier van racen vergt en op dit circuit ook meer tactisch denken.

De invloed van het nieuwe reglement komt dan ook aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de tweede factor: de uiteenlopende afstellingen van Red Bull en Ferrari. Het laatstgenoemde team reed met meer downforce en won derhalve terrein in de eerste sector, maar Red Bull had doelbewust ingezet op meer topsnelheid. Volgens Sergio Perez heeft dat misschien iets aan pure rondetijd gekost, maar gaf het wel een strijdwapen op zondagavond. Heeft dat de doorslag gegeven en hoe zit het eigenlijk met de problemen bij Mercedes, is er al licht aan het eind van de tunnel? Dit en nog veel meer wordt besproken in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

