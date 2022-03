Gazzetta: Applaus voor Verstappen na gevecht om nooit te vergeten

Max Verstappen krijgt na zijn eerste overwinning van 2022 het rapportcijfer 10 van de Gazzettta dello Sport. De roze sportkrant beoordeelt de zondag van tegenstrever Charles Leclerc met een negen en heeft bovenal genoten van de onderlinge strijd: "Max Verstappen heeft wraak genomen voor Bahrein, maar de combinatie Ferrari en Charles Leclerc oogt sterker dan ooit. In Saudi-Arabië is applaus voor de wereldkampioen op zijn plaats. Hij slaagde erin om het steigerende paard net als zijn teamgenoot op zaterdag te verslaan en deed dat wanneer het het meest telde: in de race."

"Verstappen deed het bovendien op spectaculaire wijze. Zijn laatste duel met de rode bolide was er ééntje om nooit te vergeten", grijpt de Gazzetta maar meteen naar grote termen. De journalist van dienst concludeert ook dat de reglementswijziging effect heeft. "Dit is de bevestiging dat F1 de juiste weg is ingeslagen. GP's kunnen nu beslist worden met inhaalacties in de laatste ronden. Verstappen haalde Charles in met nog drie ronden te gaan en het feest was nog niet voorbij zijn als er geen ongeluk was gebeurd tussen Albon en Stroll in de eerste sector."

Desondanks noemt de grootste sportkrant van Italië dit een terechte uitslag: "Het is misschien een domper voor Ferrari, maar het is terecht om te applaudisseren voor Verstappen. De overwinning van de wereldkampioen is dik verdiend."

Bild: Verstappen 'Weltmeisterlich' in bloedstollend duel

Ook in Duitsland is er lof voor Verstappen. Bild noemt zijn optreden in Jeddah 'Weltmeisterlich', gevolgd door de woorden: Verstappen stellt Leclerc kalt. "In een bloedstollende finale wist de Nederlander Charles Leclerc nipt voor te blijven. Beide coureurs vochten een verbeten duel uit om de leiding, waarin de pas gekroonde wereldkampioen - die opnieuw een topprestatie heeft geleverd - net aan het langste eind wist te trekken." Het was volgens Bild een herhaling van Bahrein, met de kanttekening dat de pret ditmaal iets langer duurde en dat DRS een nog grotere rol speelde.

"Het meest curieuze was: beide coureurs wilden DRS hebben en trapten voor het detectiepunt nogal abrupt op de rem om de achtervleugel open te mogen klappen. In ronde 47 bleek het dan toch echt tijd voor de beslissende move. De Nederlander wist toe te slaan, daarna meteen een halve seconde voorsprong te pakken en de leiding in het restant niet meer uit handen te geven." De grootste winnaars van dit alles zijn de fans thuis en natuurlijk ook de sport als geheel: Dieses Duell elektrisiert die Formel 1! en daarmee wordt nu eens niet de hybride krachtbron bedoeld...

Sky Sports: Een waar racespektakel

Bij de Britse collega’s van Sky Sports gaat het ook vooral om het duel tussen Verstappen en Leclerc. De headline ‘Max Verstappen outduels Charles Leclerc for dramatic win’ zegt wat dat betreft voldoende. Ook hier spreekt men van de revanche van de wereldkampioen, met ‘another spectacular battle’ om de zege. “De jonge sterren gingen wiel-aan-wiel in een epische finale, met ditmaal Verstappen als winnaar. De wereldkampioen verschalkte Leclerc in bocht 1 met slechts vier ronden te gaan, en pakte zo een cruciale eerste zege van het seizoen na zijn late DNF in de openingsrace.”

Het tweetal bracht net als in Bahrein de toeschouwers weer op de banken met spectaculaire duels en diverse positiewisselingen. De redacteur van dienst schrijft: “Leclerc en Verstappen trakteerden de fans op een waar racespektakel. Verstappen dacht in ronde 43 het zware werk gedaan te hebben door Leclerc in de laatste bocht in te halen, maar de Monegask sloeg direct terug met DRS. Er waren overeenkomsten met Bahrein waar Leclerc een vergelijkbare actie uitvoerde, en het leek even alsof Ferrari naar de tweede opeenvolgende zege op weg was.” Dat was uiteraard buiten Verstappen gerekend: “Hoewel boos op de boordradio, bleef hij gefocust in zijn overduidelijk snellere Red Bull en passeerde Leclerc richting bocht 1. Leclerc kon hem nog wel bijhouden, maar kon niet terugslaan.”

Sky-verslaggever Jenson Button verwoordde het mooi: “Wat een race! Men zegt dat deze gasten de toekomst zijn. Maar ze zijn niet de toekomst… Ze zijn het heden!”

L’Equipe: Max Verstappen heeft op de mooist mogelijke wijze teruggeslagen

“De wereldkampioen is terug”, opent het verslag van de grootste Franse sportkrant L’Equipe. “We hadden voor het seizoen 2022 een duel tussen Verstappen en Hamilton verwacht, maar de eerste twee races hebben ons een bloedstollend duel Leclerc-Verstappen opgeleverd”, zo schrijft de betreffende redacteur in zijn verslag. De Nederlander krijgt in het juryrapport een 9 van 10 voor zijn optreden. “Max Verstappen heeft op de mooist mogelijke wijze teruggeslagen. Uitermate gefrustreerd na zijn uitvalbeurt in Bahrein, begon de Nederlander razendsnel door Sainz in de eerste bocht te pakken. Na de virtual safety car zette hij de aanval in op Leclerc en dat leverde ons opnieuw een bloedstollend duel op. De twee 24-jarige rijders deden er alles aan om Lewis Hamilton een 37 jaar oude nerd te laten lijken. In tegenstelling tot Bahrein kwam nu Verstappen als eerste over de meet.”

Over Hamilton gesproken: zijn team Mercedes krijgt een 4 voor het optreden in Jeddah. Het juryrapport meldt: “Uiteraard, de twee Mercedessen eindigden in de punten. Maar de vijfde stek van George Russell en de tiende van Hamilton maken de problemen van het kampioensteam duidelijk. Net als in Bahrein konden de Zilverpijlen de rivalen niet bijhouden.”

Video: Het gevecht tussen Verstappen en Leclerc, het onderlinge respect en de problemen bij Mercedes besproken in een nieuwe F1-update