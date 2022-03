De documentaire heeft nog geen naam, maar de regie ligt in handen van de Britse filmmaker Matt Kay. Lewis Hamilton en Penni Thow, waar de Engelsman mee samenwerkt op het gebied van media, One Community en Box to Box Films nemen de productie voor hun rekening. Box to Box Films is ook bekend van de Netflix-serie Formula 1: Drive to Survive en de documentaires over Ayrton Senna en Diego Maradona. Voormalig HBO CEO Richard Plepper is samen met Scott Budnick, bekend van de The Hangover, uitvoerend producent.

"Hamilton heeft op professioneel, sociaal en cultureel vlak een flinke weg afgelegd en de sport wereldwijd nog meer op de kaart gezet. Lewis is afkomstig uit een arbeidersgezin en heeft het voor elkaar gekregen om in een sport waarin de kansen in zijn nadeel waren, met zijn talent de sport tien jaar te domineren", leest een statement van AppleTV+. "Hamilton is momenteel de enige donkere coureur die racet in de Formule 1. Hij heeft omarmd wat hem anders maakt. Zijn opmars naar de top van zijn carrière heeft hem ertoe aangezet zijn platform te gebruiken om positieve veranderingen voor komende generaties te beïnvloeden."

Hamilton mogelijk ook betrokken bij nieuwe Formule 1-film

Hamilton speelde eerder zichzelf in de animatiefilm Cars 2 en was tevens te zien in Zoolander 2. De voormalig F1-kampioen wordt ook gelinkt aan een adviserende rol voor de Formule 1-film waarin Brad Pitt de hoofdrol speelt, al gaan er ook geruchten dat Hamilton mogelijk een rol krijgt in de film. Pitt gaat naar alle waarschijnlijkheid een veteraan spelen die terugkomt van zijn pensioen en een jonge coureur gaat begeleiden, terwijl hij zelf zijn laatste kans waagt op het circuit.

Top Gun-producer Jerry Bruckheimer leidt dat project, samen met Top Gun-regisseur Joseph Kosinki en scriptschrijver Ehren Kruger. De laatste film van Bruckheimer met een autosport-tintje was Days of Thunder uit 1990, waarin de bekende acteur Tom Cruise een Nascar-coureur speelt.