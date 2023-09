Hamilton kraakt uitlatingen Marko over Perez: "Uitspraken zijn onacceptabel"

Helmut Marko kwam vorige week onder vuur te liggen na uitspraken die hij deed in een programma van ServusTV. Daarin stelde hij dat de wisselvallige prestaties en povere kwalificaties van Sergio Perez dit jaar te wijten zijn aan het feit dat hij Zuid-Amerikaans is. Dat zorgde voor opschudding in Zuid-Amerika en Mexico, dat feitelijk in Noord-Amerika ligt. De Oostenrijkse televisiezender maakte later namens Marko excuses voor de uitspraken, iets wat de 80-jarige adviseur van Red Bull Racing in de aanloop naar de GP van Singapore ook heeft gedaan in een persoonlijk gesprek met Perez. De nummer twee in de WK-stand heeft die excuses aanvaard.

Desondanks werd de kwestie door Sky Sports voorgelegd aan Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen maakt zich al jaren hard voor de strijd tegen racisme en discriminatie. Hij heeft dan ook geen goed woord over voor de uitspraken van Marko. "Wat hij heeft gezegd, is onacceptabel. We zeggen wel dat er binnen deze sport geen enkele ruimte is voor discriminatie en dat hoort ook zo te zijn, maar het is voor ons niet goed als leiders en mensen in zijn positie dit soort opmerkingen plaatsen", zei Hamilton. "Het laat dus allereerst zien dat wat voor werk er nog gedaan moet worden. Op de achtergrond zijn er veel mensen die dit soort dingen proberen aan te pakken, maar het is lastig om progressie te boeken als er aan de top mensen zitten die dit soort mindsets hebben. Dus ja, ik ben eerlijk gezegd niet verbaasd."

Het feit dat Perez al zo snel de excuses van Marko heeft geaccepteerd, gaat er bij Hamilton niet echt in. "Ik weet niet wat er verder is gezegd. Dat is iets wat aan Checo gevraagd moet worden, maar dit is denk ik niet iets wat meteen weer goed is nadat iemand zijn excuses heeft aangeboden", aldus Hamilton, die zich ook verwondert over het gebrek aan een verklaring vanuit F1, de FIA en Red Bull zelf. Die renstal handelde namelijk wel razendsnel toen Jüri Vips vorig jaar in het nieuws kwam wegens racistische teksten in een Twitch-stream. "Het is dus interessant dat ze dat hierbij niet hebben gedaan, maar het is niet mijn team. Dit is niet hoe wij als team met elkaar omgaan. Het laat alleen zien hoe belangrijk het is dat we doorgaan met het werk dat ik probeer te doen met mijn team en de sport. We hebben nog veel werk te doen om progressie te boeken, zodat dit een inclusievere omgeving wordt."