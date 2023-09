Marko biedt excuses aan voor beledigende opmerkingen over Perez

Het lukt Sergio Perez dit Formule 1-seizoen voorlopig nog niet om de prestaties van Max Verstappen te evenaren. Zijn Red Bull-teamgenoot pikt de ene naar de andere zege op en kwam dit jaar al twaalf keer als eerste over de meet, terwijl de Mexicaan zelf nog maar twee overwinningen wist te pakken in de dominante RB19. Het verschil in de WK-stand is behoorlijk. Helmut Marko steekt zijn kritiek op de 33-jarige coureur niet onder stoelen of banken. Bij ServusTV suggereerde de Oostenrijker onlangs dat Perez' nationaliteit aan de basis lag van sommige problemen. "We weten dat hij problemen heeft met kwalificeren en dat zijn vorm nogal schommelt", aldus Marko. "Hij is Zuid-Amerikaans. Hij heeft niet zo'n volledige focus als Max en Sebastian."

De opmerkingen van de Red Bull-adviseur waren niet alleen een belediging voor Perez en alle Zuid-Amerikanen. Ze veroorzaakten ook opschudding in Mexico, omdat dat land in Noord-Amerika ligt. Te midden van aanhoudende speculaties over Perez' toekomst en het groeiende ongenoegen over de opmerkingen, kwam ServusTV namens Marko met een verklaring. Daarin verontschuldigde hij zich. "Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn beledigende opmerking en wil absoluut duidelijk maken dat ik niet geloof dat we kunnen generaliseren over mensen uit welk land, welk ras of welke etniciteit dan ook. Ik probeerde duidelijk te maken dat Checo dit jaar wisselend presteert, maar het was niet goed om dit toe te schrijven aan zijn culturele erfgoed."

Perez heeft nog een contract tot eind 2024, maar er wordt steeds meer gespeculeerd over de vraag of hij daarna nog bij Red Bull blijft. De Mexicaan liet een eerste hint over een mogelijke toekomst elders vallen na de Italiaanse Grand Prix. Hij zei dat het geloof dat hij kon bijdragen aan het succes van het team cruciaal voor hem is om te blijven. "Met het seizoen dat we voorlopig hebben gehad, is het belangrijk dat ik de komende races ook in een omgeving wil zijn waarin ik het gevoel heb dat ik kan bijdragen", zei Checo tegen DAZN. "Als die plek er in 2024 niet is, moeten we op zoek naar alternatieven. Op dit moment is mijn belangrijkste focus echter het winnen van meer races en kampioenschappen blijven pakken met Red Bull. Ik heb een contract tot eind volgend jaar, dus ergens in 2024 gaan we zitten en praten."

De organisatie van de Mexicaanse Grand Prix heeft ook gereageerd op de opmerkingen. Zij laten weten achter Perez te staan: "Ongepaste opmerkingen horen in geen enkele omgeving thuis. Er moeten maatregelen genomen worden om dit te voorkomen en waar nodig moeten excuses worden aangeboden. We nodigen iedereen uit om een meer respectvolle en verenigde gemeenschap op te bouwen in F1 door een gezonde competitie aan te moedigen, zowel op als naast de baan."