Een kijkje achter de schermen bij een F1-uitzending van Viaplay

Het is anderhalf jaar geleden dat Viaplay in Nederland is neergestreken, nadat in mei 2021 bekend was geworden dat het Scandinavische bedrijf de Formule 1-uitzendrechten voor ons land had verworven voor 2022, 2023 en 2024. Onder leiding van Head of Sports Netherlands Marco Zwaneveld, die ruim vijftien jaar bij RTL werkzaam was, werd een team samengesteld dat de programma’s vorm moest gaan geven. Een verzameling studio’s aan de oostkant van het Hilversumse Media Park werd als thuisbasis gekozen. Niet alleen worden hier de Formule 1-uitzendingen gemaakt, ook wordt er op deze plek verslag gedaan van voetbal - Viaplay heeft de rechten voor onder andere de Premier League en de Bundesliga - en darten, de andere twee sterkhouders in de programmering van de streamingdienst in Nederland.

Als we ons melden bij de entree van de Viaplay-vleugel, doet niemand minder dan de baas zelf open. In de ontvangstruimte annex koffiehoek is het aardig druk. "We hebben vandaag ook voetbal", legt Zwaneveld uit. We lopen een gang in die leidt naar onder meer twee green rooms, waar voorafgaand aan en na afloop van de live-uitzendingen kan worden ontspannen. De eerste is voor de club die zich met voetbal bezighoudt, de tweede voor het Formule 1-team. Onderweg komen we langs de visagie, waar presentatrice Amber Brantsen op dat moment zit. Giedo van der Garde en Ernest Knoors, de analisten van dienst, zijn nog onderweg, zo laat Zwaneveld weten. Aan het einde van de gang bevindt zich ook een redactieruimte, waar de social media-kanalen van Viaplay worden bijgehouden en de clipjes worden geknipt die onder andere op Motorsport.com kunnen worden bekeken.

De Viaplay Group op het Media Park in Hilversum. Foto: Erwin Jaeggi

In de achterste green room staan twee grote banken die uitkijken op vier grote beeldschermen. Hier volgen de analisten op zondag ook de race. Doordat tijdens de kwalificatie na Q1 en Q2 wordt teruggeschakeld naar de studio voor een korte analyse, blijven de experts op zaterdag achter de desk. In een hoek van de green room zit Maurits Kappetijn. Hij werkt met een programma genaamd Piero, waarmee je razendsnel beelden kan terugzoeken en bewerken, zodat ze ter illustratie bij een analyse kunnen worden getoond. Kappetijn staat tijdens de kwalificatie in direct contact met Giedo van der Garde en Ernest Knoors, die in de studio zitten, zodat de voormalig F1-coureur en engineer kunnen aangegeven welke beelden zij precies willen hebben ter ondersteuning van het verhaal dat ze later houden. Op zondag kunnen ze face-to-face met elkaar communiceren, aangezien Van der Garde en Knoors dan dus in de green room naar de race kijken.

De Formule 1-studio van Viaplay bevindt zich in een aangrenzende ruimte. Deze is te bereiken via de grote hal die nagenoeg alle studio’s op het Media Park met elkaar verbindt. De ruimte kan op meerdere manieren gebruikt worden. Links staat de desk waarachter Brantsen, Van der Garde en Knoors straks plaatsnemen. Aan de rechterzijde bevindt zich een grote digitale tekentafel, die de analisten tijdens de uitzending kunnen gebruiken om bepaalde zaken uit te lichten. Zij maken hiervoor gebruik van dezelfde software als Kappetijn, alleen kunnen de kijkers nu live meekijken met wat er gedaan wordt, vergelijkbaar met Anthony Davidson bij de SkyPad.

Deze kant van de ruimte is omgeven door een decor dat vijf grote schermen bevat die gebruikt worden om de sfeer van het circuit in de studio brengen en de onderwerpen die aan de desk besproken worden visueel te ondersteunen. Zwaneveld wijst naar het plafond, waarop talloze stippen zijn aangebracht. Vervolgens laat hij zien hoe elke camera is uitgerust met een sensor die naar boven gericht is. Aan de hand van de punten kan precies worden bepaald waar de camera is in de ruimte. Dit is nodig voor de Augmented Reality-elementen (AR) die in de studio worden geplaatst, zoals de track map van Monza en de top-drie van de kwalificatie-uitslag. Dankzij het trackingsysteem blijven de 3D-objecten in de juiste verhoudingen, ook wanneer de camera beweegt en er naar een andere camera wordt geschakeld. Aan de andere kant van de camera's bevindt zich nog een groot green screen, zoals die ook op filmsets wordt gebruikt. Deze wordt onder meer gebruikt voor de AR-pitbox en de zogenoemde AR-archiefkamer.

Tijdens de F1-uitzendingen van Viaplay wordt gebruik gemaakt van Augmented Reality. Beeld: Viaplay Nederland

We maken een uitstapje naar de belendende studio. Hier worden de voetbalprogramma's geproduceerd. Presentator Koen Weijland, van wie inmiddels bekend is dat hij een van de vervangers is van Brantsen als zij met zwangerschapsverlof gaat, is net bezig om een promo op te nemen voor de Premier League-uitzending van later op de dag. Deze komt straks in de voorbeschouwing van de Formule 1 voorbij. Waar er in de F1-studio sprake is van een fysiek decor, staat Weijland in een compleet groene wereld. Een virtueel decor heeft zo zijn voordelen. Zo kan hetzelfde ontwerp gemakkelijk in alle landen waarin Viaplay actief is, worden gebruikt. We nemen nog een kort kijkje in de Formule 1-studio. Brantsen zit inmiddels klaar, net als Van der Garde en Knoors. Bij hen staat redacteur Koen Sniekers, die nog snel de laatste dingen voor de uitzending met iedereen doorneemt.

Als we door een trappenhuis naar beneden gaan, komen we uit bij de regieruimtes. Deze bevinden zich dus onder de grond. "Als je hier werkt, zie je weinig daglicht", lacht Zwaneveld tijdens de afdaling. We lopen eerst langs de regieruimte voor het voetbal, even verderop zit die voor de Formule 1. In de regieruimte zitten verdeeld over twee rijen vandaag veertien mensen te werken. Ze hebben het nodige aan monitoren en apparatuur voor zich, terwijl ze ook nog eens uitkijken op een grote videowand die alle beschikbare bronnen toont. Zo zien we onder andere het beeld van de camera’s die in de studio staan, de camera’s van Viaplay op het circuit, de world feed die door F1 wordt aangeleverd en de onboard camera's van Max Verstappen, Valtteri Bottas en Carlos Sainz. In het midden wordt in een iets groter formaat getoond wat live voor de kijker thuis te zien is.

De regiekamer voor de Formule 1-uitzendingen van Viaplay. Foto: Viaplay Nederland

Er zijn nog een paar minuten te gaan voordat de uitzending begint. Hier en daar worden in de regiekamer nog snel de laatste dingen doorgenomen. Er is een draaiboek dat iedereen een idee geeft hoe de uitzending er in grote lijnen uit komt te zien, maar tussen de momenten die zo goed als vaststaan zijn grote witruimtes gelaten, aangezien de exacte invulling pas op het laatste moment wordt bepaald. Alles tot in de detail voorbereiden is simpelweg niet mogelijk, en daarbij kun je in de Formule 1 ook nog te maken krijgen met rode vlaggen die voor het nodige oponthoud kunnen zorgen. "Dan is het echt freewheelen", aldus Zwaneveld.

In de regiekamer praat iedereen door elkaar heen, wat voor een buitenstaander behoorlijk chaotisch overkomt. Het tegenovergestelde blijkt echter het geval. De communicatie verloopt juist zeer gestructureerd doordat men via headsets alleen met de personen contact heeft die voor hen relevant zijn. Doordat de koptelefoons de oren niet helemaal omsluiten, kan er ondertussen nog worden meegeluisterd met wat er elders in de regie besproken wordt, zodat er tijdens een uitzending pro-actief kan worden opgetreden.

Op de achterste rij in de regiekamer zitten de nodige operators en redacteuren. Zij zorgen ervoor dat de eerder opgenomen items op tijd klaarstaan, evenals beelden uit de vrije trainingen, die ter afwisseling kunnen worden getoond als analisten Van der Garde en Knoors aan het woord zijn. Op de voorste rij zit onder meer eindredacteur Derrick van der Wijngaart, die bepaalt wat er inhoudelijk aan bod komt tijdens de uitzending en direct in contact staat met zowel Amber Brantsen in de studio als Chiel van Koldenhoven op het circuit. In het midden op de voorste rij zetelt regisseur Christian Laurman, die samen met de eindredacteur beslist wat er wanneer in beeld komt voor de kijker. Door de vinger te knippen geeft hij het moment aan waarop moet worden geschakeld.

Voor een speciaal effect zijn twee helmen van Verstappen op een glasplaat gezet. Beeld: Viaplay Nederland

Er wordt afgeteld naar nul. De uitzending is begonnen. Na de intro heet Brantsen de kijkers welkom en volgt de promo die Weijland eerder in de voetbalstudio heeft opgenomen. Vervolgens wordt er gesproken met Van der Garde en Knoors. Tussendoor is er een samenvatting van de laatste training, die voorafgaand aan de uitzending op het circuit is ingesproken door Nelson Valkenburg, een reportage van Melroy Heemskerk over het oude Monza en een interview van Chiel van Koldenhoven met Max Verstappen over de speciale helm waarmee hij in Italië rijdt. Dan wordt er rechtstreeks naar het circuit geschakeld, waar Van Koldenhoven met Viaplay F1-expert David Coulthard voor de pitbox van Verstappen staat om nog even na te praten over de helm en te horen wat de Schot verwacht van de kwalificatie.

De voorbeschouwing nadert haar einde. Er is nog even tijd om met de analisten in Hilversum te spreken. Brantsen wordt via haar oortje op de hoogte gehouden hoe lang ze nog heeft voordat er naar de world feed van F1 moet worden overgeschakeld voor de kwalificatie. Snel vraagt ze Van der Garde en Knoors nog de top-drie te voorspellen. Tien, negen, acht, zeven, zes... “Yes!”, klinkt het in de regiekamer. Brantsen is precies op tijd klaar met haar zin en heeft zo voor een vloeiende overgang gezorgd naar de Formule 1-intro met de welbekende openingstune.

Het is nu de beurt aan commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk om vanuit hun commentaarpositie op het circuit de actie te verslaan. Zij krijgen ondersteuning van Race Control, oftewel Allard Kalff. De ervaren autosportverslaggever zit op een paar meter afstand van de regiekamer in een van de in totaal acht commentaarhokken die Viaplay tot haar beschikking heeft. Even daarvoor zat Kalff op diezelfde plek nog met Sebastiaan Bleekemolen verslag te doen van de Formule 2-race. Kalff breekt zo nu en dan in met informatie die voor Valkenburg en Heemskerk niet meteen beschikbaar is.

Amber Brantsen blikt met Giedo van der Garde en Ernest Knoors terug op de kwalificatie in Monza. Beeld: Viaplay Nederland

Na Q1 wordt er teruggeschakeld naar de studio, waar de analisten de meest opvallende momenten uit het eerste kwalificatiedeel bespreken. Kappetijn heeft in Piero alvast een clip gemaakt van Verstappen die nipt de track limits overtreedt. Er is ook nog breaking news: de Ferrari-coureurs hebben voorafgaand aan hun laatste vliegende ronde te langzaam gereden tussen de twee safety car-lijnen en worden derhalve onderzocht. Dan is het tijd voor Q2. Intussen doen de eerste afvallers bij het zogenoemde vierkantje hun verhaal bij pitreporter Chiel van Koldenhoven en zijn buitenlandse Viaplay-collega's. De meest in het oog springende namen worden nog tijdens de kwalificatie middels een insert rechtsboven in het beeld getoond. Ook Q2 wordt kort nabeschouwd in Hilversum. In Q3 is het enigszins verrassend Carlos Sainz die de pole-position pakt voor de thuisrace van Ferrari door nipt sneller te gaan dan Verstappen. Kort daarna komt naar buiten dat er geen nadere actie wordt genomen tegen het Ferrari-duo en de pole van Sainz dus een feit is. Nadat voormalig GP2-kampioen Davide Valsecchi, tegenwoordig commentator bij Sky Italia, de top-drie heeft geïnterviewd en Sainz zijn Pirelli Pole Position Award in ontvangst heeft genomen, is het tijd voor Valkenburg en Heemskerk om afscheid te nemen van de kijker.

In de studio begint de nabeschouwing. Een eindtijd is er niet. "Dat is het voordeel van streaming", zegt Zwaneveld. Terwijl Van der Garde en Knoors uitgebreid terugblikken en er tussendoor interviews met coureurs worden getoond, is het wachten tot Verstappen zich bij Van Koldenhoven meldt voor een kort vraaggesprek. Dat kan soms een tijdje duren, doordat de top-drie na de kwalificatie eerst naar de persconferentie gaat om de vragen van de geschreven media te beantwoorden. Pas daarna gaan zij naar de tv-crews die beneden bij het vierkantje staan.

We gebruiken het moment om een rustig plekje op te zoeken zodat we nog wat vragen kunnen stellen aan Zwaneveld. We nemen plaats in de green room van de dartafdeling, die zich ook beneden vindt, net als de studio voor de dartuitzendingen. Daar zijn ook de opnamen van In de Slipstream, het programma waarin presentatrice Anne-Greet Haars, die ook een paar keer zal invallen voor Brantsen, met Allard Kalff en Kees van de Grint op de maandagen nog eens uitvoerig terugkijkt op het weekend. Als het interview - dat binnenkort op de site komt - erop zit, besluiten we weer boven te kijken. De uitzending is inmiddels afgelopen en in de green room is ook niemand meer te bekennen. Zwaneveld: "Ook dat is de snelle wereld van tv."

Er staat in totaal zes camera's in de Formule 1-studio van Viaplay. Foto: Erwin Jaeggi