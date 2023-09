Viaplay maakt vervangers van F1-presentatrice Brantsen bekend

Tijdens de Grand Prix van Qatar zit Amber Brantsen voor het laatst in de Viaplay-studio als presentatrice van de Formule 1-uitzendingen. Na deze race gaat zij met zwangerschapsverlof. Haar plek wordt in de laatste fase van het seizoen 2023 overgenomen door Koen Weijland. Hij neemt tijdens het GP-weekend in Austin, Amerika, voor het eerst plaats aan de desk. Weijland is sinds de entree van Viaplay in Nederland het gezicht van de zender bij de voetbaluitzendingen van de Premier League en Bundesliga. "Ik kijk er ontzettend naar uit om de laatste vijf Formule 1-weekenden van het Formule 1-seizoen 2023 te verzorgen. Ik ben opgegroeid met voetbal als mijn grote sportliefde, maar de laatste jaren ben ik ook aangestoken door het Formule 1-virus. Het vuurtje is verder aangewakkerd toen ik begin dit seizoen inviel tijdens de testdagen in Bahrein. De bevlogenheid bij de analisten en de mensen achter de schermen was fantastisch. Ik kijk er naar uit om met hun passie en expertise de uitzendingen te maken."

Weijland gaat het echter niet alleen doen. Ook Anne-Greet Haars krijgt een grotere rol tijdens de Grand Prix-weekends. De presentatrice van ‘In de Slipstream’ op de maandag na de races neemt de uitzending van de sprintraces over. Zij komt dus in actie tijdens de raceweekends in Amerika en Brazilië. “Ik ben superenthousiast dat ik nu ook in het weekend de Formule 1 mag presenteren op Viaplay. Het is een mooie kans om mezelf verder te ontwikkelen als presentatrice. Mijn passie voor deze sport is groot. Het is geweldig om te zien hoe Verstappen telkens weer het onmogelijke mogelijk maakt en we historische tijden beleven. Ik kijk er naar uit om samen met de zeer enthousiaste analisten en redactie deze uitzendingen te maken!”

Marco Zwaneveld, Head of Sports van Viaplay, legt de keuze uit: “We hebben vanaf de start van Viaplay in Nederland nieuw en jong talent de kans gegeven om zich zowel voor, als achter de camera te ontwikkelen. Dat we binnen onze eigen groep vervanging hebben gevonden voor Amber Brantsen is echt iets om trots op te zijn. Zowel Koen Weijland als Anne-Greet Haars hebben zich vol gas ontwikkeld en staan inmiddels te popelen om de Formule 1-studio in te lopen en de kijkers te trakteren op prachtige race-weekenden.”