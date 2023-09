In juli werd bekend dat de Viaplay Group in het tweede kwartaal een verlies van 570 miljoen euro heeft geleden. Tegelijkertijd deelde het Scandinavische bedrijf mee dat zij zich uit een aantal landen terugtrekt en wereldwijd een kwart van de ongeveer 1.500 banen verdwijnt. Van het gerucht dat de Viaplay Group op korte termijn ook haar activiteiten in ons land zou staken, bleek niets waar. Wel gaat een aantal Nederlandse producties niet door.

Het accent blijft in ons land zodoende liggen op sport. Volgens Zwaneveld verandert daarmee voor de kijker feitelijk weinig aan de Nederlandse kant. “De focus lag hier natuurlijk al op sport. Het plan was dat er meer Nederlandse films en series in het aanbod zouden worden opgenomen, maar dat gaat nu niet meer gebeuren”, legt Zwaneveld uit. “Als het om sport gaat, hebben we een heel sterk pakket. We hebben de Formule 1, de Premier League - waar echt gigantisch veel Nederlanders in spelen en dat zo langzamerhand groter is dan de Champions League - de Bundesliga en darts. Maar we zenden bijvoorbeeld ook alle wedstrijden in de Tulp Hoofdklasse Hockey uit.” Wordt er gekeken om dat pakket nog verder uit te breiden? Zwaneveld: “Dat zou kunnen. Je hebt elk jaar dingen die erbij komen en dingen die eruit gaan. Dat houd je altijd met rechten. Ik verwacht niet dat er zo één, twee, drie iets heel groots bij komt. Maar je weet het nooit.”

Het verhaal dat het kantoor van Viaplay in Amsterdam gesloten is, blijkt niet te kloppen. Zwaneveld: “Dat is er momenteel nog steeds. Er zijn alleen functies verdwenen, doordat er wijzigingen in de bedrijfsstructuur zijn doorgevoerd.” Dat het team in Hilversum wordt afgeslankt, is ook niet waar. “Er is wel iets veranderd in de structuur, maar ga er maar vanuit dat ongeveer 75 procent van wat je gehoord hebt, niet klopt”, reageert Zwaneveld met een glimlach. “Ik heb nog nooit zoveel onzin bij elkaar gezien in de voorbije periode. Als mensen het leuk vinden om onzin te schrijven, dat moeten ze dat lekker doen. Maar wij gaan niet overal op reageren. Dat heeft geen zin.”

Nelson Valkenburg interviewt Lando Norris. Foto: Viaplay Nederland

Uitzendrechten

Op dit moment is er vooral veel aandacht voor de Nederlandse Formule 1-uitzendrechten voor 2025 en verder, waarvoor een dezer dagen een tender wordt gehouden door Formula One Management. Eerder waren er berichten dat Viaplay de rechten na 2024 kwijt was. Er werd zelfs gemeld dat het bedrijf al na dit F1-seizoen zou willen stoppen met het uitzenden van de koningsklasse. “Dit zijn dingen die overal te lezen waren, maar dus tot die 75 procent onzin behoren”, zegt Zwaneveld. “Natuurlijk gaan we meebieden. Het zou heel jammer zijn als alles wat we hebben opgebouwd maar voor drie jaar zou zijn.”

“Als je de uitzendrechten voor een sport binnen hebt gehaald, hoop je zo lang mogelijk door te kunnen gaan met die sport”, vervolgt Zwaneveld. “Je wil zo lang mogelijk profiteren van de investeringen die je hebt gedaan in de eerste periode. Daarnaast groei je steeds verder in een sport naarmate je er langer verslag van doet. Het is altijd zonde als de opgedane kennis en expertise weer verloren gaat, doordat de rechten verhuizen.” Viaplay zal dus zeker een bod uitbrengen op de rechten en van Ziggo Sport is bekend dat zij een poging zal ondernemen om F1 weer terug te halen. Of er nog andere partijen zijn die een gooi gaan doen, weet Zwaneveld niet. “Ik heb geen idee. Die zullen er vast zijn”, reageert hij.

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, wordt er geen vaste termijn gehanteerd waarbinnen geïnteresseerde partijen zich moeten melden bij het FOM. “Het enige wat ik hierover kan zeggen is dat het bij elke sport anders werkt”, aldus Zwaneveld. “De één heeft alles heel nauwkeurig uitgeschreven, de ander heeft helemaal niets op papier. Het ligt er ook aan hoe groot een sport is. En hoe ze het in het verleden altijd hebben gedaan en hoe dat zich vervolgens verder heeft ontwikkeld. Maar onderaan de streep is het altijd weer afwachten. Het is maar net waar de rechtenhouder het meeste belang aan hecht. De één gaat voor de grootste zak met geld, de ander voor de inhoud en weer een ander voor het promotionele gedeelte. Elke rechtenhouder doet het op zijn eigen manier.”

Hoewel Ziggo Sport de rechten na 2021 kwijt was, bleef de zender veel aandacht besteden aan de Formule 1, middels het uitzenden van samenvattingen, het voortzetten van het Race Café, voorheen Formule 1 Café, en het maken van een programma rond de Dutch Grand Prix. Zo nam Ziggo Sport nooit helemaal afscheid van de koningsklasse. Heeft Zwaneveld dit als storend ervaren? “Nee hoor. Het is een bewuste keuze van ons geweest dat zij een sublicentie hebben. Ik heb altijd gezegd: wat Ziggo heeft gedaan over de jaren, is heel knap. We hebben allemaal onze eigen manier van televisie maken. Zij hebben jaren geleden een route gekozen die op dat moment anders was. Ze hebben natuurlijk de mazzel gehad dat Max Verstappen kwam, maar ze hebben die manier altijd volgehouden. En ze doen het nog steeds zo, wat erg knap is.”

Wel plaatst Zwaneveld een kanttekening. “Iedereen roept dat Ziggo de Formule 1 groot heeft gemaakt in Nederland, maar ik geloof dat je dan een kleine vergissing maakt. Want volgens mij heeft Max Verstappen de Formule 1 groot gemaakt in Nederland. Niet een televisiezender. Dat er mooie programma’s gemaakt worden, dat klopt, net als dat er mooie tijdschriften verschijnen en dat er websites zijn die mooie dingen maken. Maar dat heeft allemaal geen invloed gehad op hoe groot de Formule 1 in Nederland is. Daar is maar één iemand verantwoordelijk voor geweest en dat is dezelfde persoon die ervoor gezorgd heeft dat we nu een Grand Prix in Nederland hebben.”

Max Verstappen voor de camera van Viaplay. Foto: Viaplay Nederland

Trots en tevreden

Het is deze maand anderhalf jaar geleden dat Viaplay in Nederland werd gelanceerd. Zwaneveld zegt ‘trots’ en ‘tevreden’ te zijn over wat zijn team in korte tijd heeft neergezet. “Vergeet niet: we zijn vorig jaar vanaf nul begonnen, er was helemaal niets”, zegt Zwaneveld. “We hebben alles moeten opbouwen. In het begin moest iedereen ook nog aan elkaar wennen. Maar het team is enorm naar elkaar toe gegroeid. We hebben erg veel geleerd en snappen nu beter hoe dingen werken in bepaalde situaties, waardoor we beter kunnen anticiperen. Er zijn echt hele grote stappen gemaakt.”

En dat geldt voor zowel de medewerkers op het circuit als in de studio. “Maar op het circuit is het misschien nog net even wat ingewikkelder, omdat je daar met allerlei andere landen te maken hebt waarmee je moet samenwerken”, wijst Zwaneveld op het feit dat er Viaplay-crews uit Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en Polen in de Formule 1-paddock rondlopen. “Je hebt hierdoor ook allerlei culturele verschillen waaraan je moet wennen. Zo zijn we in Nederland bijvoorbeeld heel direct, maar de Denen zijn misschien nog wel directer! En de Zweden zijn juist weer wat meer timide en reageren weer heel anders op bepaalde dingen.” Daar komt bij dat de Formule 1 in de andere landen waarin Viaplay actief is, anders beleefd wordt. “In Nederland is de Formule 1 gigantisch dankzij Max Verstappen. In Noorwegen is de sport ook best groot, maar daar is de Formule 2 bijna net zo populair doordat ze met Dennis Hauger een coureur in die klasse hebben die vooraan meedoet”, geeft Zwaneveld als voorbeeld.

Ook heeft elk land zo zijn eigen manier van televisie maken. “In Nederland houden we van kort en snappy. Als we een interview van tien minuten met Lewis Hamilton hebben, dan zenden we daar in Nederland misschien drie minuten van uit, terwijl ze in het buitenland zeven minuten laten zien. Wij gebruiken alleen het belangrijkste in het programma. Het volledige interview kun je dan altijd nog terugkijken op de site of in de app. Daar moesten onze buitenlandse collega’s echt wel even aan wennen. Maar hierdoor leggen wij de lat misschien ook wat hoger, waardoor veel van onze content ook door de buitenlandse Viaplay-zenders wordt uitgezonden.”

Met Chiel van Koldenhoven heeft Viaplay dit jaar een nieuwe pitreporter. Zwaneveld: “Daar zijn we heel tevreden over. Maar hij moest ook even zijn plek vinden. Hij kwam over van de NOS, waar ze toch een andere manier van televisie maken hebben dan wij. Je zou kunnen zeggen dat hij uit een grote fabriek komt. Maar in vergelijking met de NOS zijn wij een minuscule onderneming. Hij moest wennen in het begin. Hij had ineens allemaal jonge mensen om zich heen en moest natuurlijk veel meer reizen dan hij eerder deed. Maar hij doet het uitstekend.”

Viaplay koos voor een andere, meer journalistieke koers dan eerder door Ziggo Sport werd gevaren. “Het woord ‘journalistiek’ is heel vaak gevallen. Soms door ons, soms door mensen van buiten. Maar uiteindelijk moet het een mix zijn van journalistiek en entertainment”, stelt Zwaneveld. “Het is belangrijk om boven op het nieuws te zitten, voor zover dat mogelijk is in de wereld van de Formule 1, maar er moet ook een stukje humor en losheid in zitten. Als kijker wil je toch ook vermaakt worden. Als het alleen maar serieus is, dan wordt het al gauw saai. Daarom is het belangrijk om de juiste mix te vinden en daar hebben we wel even over gedaan.”

“Ik ben persoonlijk heel trots op wat er nu staat”, vervolgt hij. “We zijn vanaf nul begonnen, hebben besloten het op een andere manier te doen en hebben nieuw talent een kans gegeven. Ik zie hoe iedereen zich ontwikkelt en zie ook hoe mensen boven zichzelf uitstijgen. Ook bij het voetbal hebben we jonge mensen een kans gegeven. Die zijn nu op het niveau waarop ze horen te zitten of hoger zelfs. Wat betreft de Formule 1 ben ik vooral trots op hoe we vorig jaar en dit jaar de Dutch Grand Prix hebben gedaan. Alles kwam daar mede door de sfeer op het circuit bij elkaar. Ons doel was om het evenement als festival bij de mensen thuis te brengen en ik denk dat we daarin geslaagd zijn. We hebben laten zien wat er op de baan gebeurde, maar ook wat er naast het circuit gaande was: op de tribunes, op de toegangsweg en in het dorp.”

Marco Zwaneveld is erg tevreden over pitreporter Chiel van Koldenhoven. Foto: Viaplay Nederland

Altijd onder vuur

Zwaneveld beaamt dat de enorme populariteit van de Formule 1 het niet gemakkelijk maakte om als volledig nieuwe partij ineens de uitzendingen te gaan verzorgen. “Ja, het zorgt voor hoge verwachtingen, maar het zorgt er ook voor dat iedereen een mening heeft”, zegt Zwaneveld. “Tien jaar geleden keek er bijna niemand meer naar de Formule 1 in Nederland. Al had je de races bij wijze van spreken achterstevoren in zwart-wit uitgezonden, dan was er waarschijnlijk niets aan de hand geweest. Dan had niemand daar over geklaagd en werden er ook geen artikelen over geschreven. Maar als je vandaag de dag een klein foutje maakt, dan is het hele land in rep en roer.”

“Soms is dat lastig”, erkent Zwaneveld. “Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als met het Nederlands elftal. We hebben miljoenen bondscoaches en er zijn tegenwoordig net zoveel mensen die verstand hebben van de Formule 1. Moet je je iets van aantrekken van wat iedereen vindt? Ja, van sommige dingen zeker. Moet je er wat van leren? Zeker. Maar je kan niet naar alles luisteren, want dan kun je helemaal geen programma meer maken. Want je doet het toch nooit goed. Maar het droevige is vooral dat er mensen zijn die niet goed weten waar de grenzen liggen als het gaat om hoe je met anderen omgaat. Het trieste aan dit verhaal is dat er mensen zijn die dingen roepen op social media en niet begrijpen welke impact dat kan hebben.”

Volgens Zwaneveld is de publieke opinie ten aanzien van Viaplay anders dan veel media willen doen geloven. “Wat je leest op social media, is zeker niet altijd de waarheid, maar het wordt wel vaak overgenomen door media omdat het makkelijk scoren is. Vraag eens aan de mensen in Zandvoort wat zij vinden. Of ga eens naar een kroeg en vraag daar eens. Dan komt er echt een ander antwoord, dat weet ik zeker. Maar dat zal je nooit ergens lezen, want mensen klikken liever op een negatief dan een positief verhaal.” Zwaneveld heeft zich erbij neergelegd dat er altijd wel kritiek zal zijn. “Als je in de media werkt, lig je altijd onder vuur. Dat heb je voor lief te nemen.”

Zwaneveld zou graag zien dat we als land meer genieten van waar we momenteel getuige van zijn. “Dat er een sporter opstaat die een heel land in beweging brengt, dat zie je maar eens in de zoveel jaar. We zagen het eerder met Johan Cruijff en Raymond van Barneveld. Hoe vaak gebeurt dat? Ik denk dat Andre Rieu, die het volkslied deed op de grid in Zandvoort, misschien nog wel het beste illustreert hoe groot het is waar we nu naar kijken. Die man is wereldberoemd, heeft over de hele aardkloot voor ontelbaar veel mensen concerten gegeven waarvoor speciaal complete decors in jumbojets worden meegevlogen. Hij riep na de Grand Prix dat het Wilhelmus voor de race het mooiste is wat hij ooit gedaan heeft. Als je even iets langer over die uitspraak nadenkt, begrijp je wat Max teweeg heeft gebracht. Het meest indrukwekkende aan de race in Zandvoort vond ik echter de rode vlag. Ik heb nog nooit een code rood gezien waarbij het zo gezellig was op de tribunes. Feest tijdens een rode vlag, waar zie je dat? Dat was mooi.”

Tom Coronel voor Viaplay in actie bij de Dutch GP. Foto: Viaplay Nederland