Het wil op dit moment nog niet vlotten voor Ferrari. Hoewel de Scuderia een aantal keer het podium behaalde, bleef een zege voorlopig uit. Het is in groot contrast met hoe het Italiaanse Formule 1-team in 2022 de eerste helft doorkwam. Charles Leclerc vocht geregeld met Max Verstappen om de overwinningen en leidde zelfs even het kampioenschap. Voormalig F1-coureur Jacques Villeneuve ziet een heel andere Leclerc dan voorheen. De Monegask bivakkeert momenteel op de zesde plaats in de WK-stand, zes punten achter teamgenoot Carlos Sainz. Villeneuve gelooft in ieder geval niet dat Ferrari het team wordt dat Red Bull Racing van de troon kan gaan stoten.

"Het is chaos", zegt de kampioen van 1997 over de huidige situatie in Maranello tegen PlanetF1. "De auto is moeilijk te besturen en daarnaast rijdt Leclerc niet met vertrouwen. Hij maakt te veel fouten. Dat helpt het team niet vooruit. Sainz is op dit moment de betere Ferrari-coureur. Je ziet bij hen alleen niet dat een coureur daar de drijvende kracht is, zoals Verstappen, Alonso en Hamilton dat wel zijn. Coureurs moeten het team pushen en op dit moment doen beide Ferrari-coureurs dat niet."

De Canadees ziet met name dat Leclerc anders is gaan rijden. Volgens Villeneuve realiseert die zich dat de titel winnen met Ferrari een onmogelijke opgave lijkt te worden. "Ferrari heeft een rijder nodig die consistent is en langzaam maar geleidelijk werk levert, zonder gefrustreerd te raken. Charles tekende een groot Ferrari-contract met als doel om wereldkampioen te worden. Nu ziet hij in dat dit waarschijnlijk niet gaat gebeuren door hoe het team zich ontwikkelt en de auto zich gedraagt. Je ziet frustratie in zijn rijden. Hij rijdt niet zo goed als in het verleden. Hij is beter dan dat hij nu laat zien."

Andere verhoudingen bij Mercedes

Villeneuve ziet bij Mercedes met betrekking tot de auto dezelfde situatie. Ook de W14 is lastig om te besturen. De inmiddels 52-jarige coureur ziet dat zelfs het talent van Lewis Hamilton niet de boel kan compenseren en dat teamgenoot George Russell ook minder presteert dan vorig F1-seizoen. "Op de een of andere manier ging het vorig jaar beter", gaat Villeneuve verder. "Ik weet niet of hij anders is of dat Lewis beter rijdt. Maar de balans tussen die twee is anders. Lewis wil races winnen. George wil Lewis verslaan. Qua afstelling van de auto is dat niet dezelfde aanpak. Lewis neemt geen genoegen met P3 of P4. Hij pusht waarschijnlijk om nog die halve seconde goed te maken, terwijl je dat soms zelfs langzamer maakt. De nieuweling doet zijn eigen ding en is in het eerste seizoen met name blij om teamgenoot te zijn, maar uiteindelijk werkt dat niet meer. Als Lewis in dezelfde positie zit als Max en dat de auto doet wat hij wil, is hij onverslaanbaar. Dit geldt nu voor Max. Het kan dus gebeuren. Daar maak ik me geen zorgen over."