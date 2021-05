TV-aanbieder Ziggo maakte op dinsdagochtend bekend na negen jaar te stoppen met het uitzenden van de Formule 1. Door de toenemende populariteit van de sport zijn de uitzendrechten te duur geworden. Bovendien was er stevige concurrentie vanuit Scandinavië. De relatief onbekende NENT Group heeft voor een bedrag rond de dertig miljoen euro per jaar de uitzendrechten voor de Formule 1 in Nederland bemachtigd. De deal is voor drie jaar. Het bedrijf zendt in veel Noordse landen al de Grands Prix uit en wil de komende jaren sterk uitbreiden in Europa.

NENT is van plan om de F1-races uit te zenden op de eigen streamingsdienst Viaplay. De Grand Prix van Nederland zal gratis voor alle Nederlanders beschikbaar komen, evenals nog vijf andere races. Ook de trainingen en kwalificaties worden op Viaplay live uitgezonden. Er wordt een nieuwe studio ingericht in Amsterdam voor verdere programma's, analyses en voorbeschouwingen.

Het gerucht ging dat F1TV Pro, de officiële streamingsdienst van de Formule 1, daardoor in Nederland niet meer beschikbaar zou zijn. In de aankondiging van het nieuws maakte de partij echter bekend dat dat niet het geval is. F1TV Pro is ook in de overige landen waar NENT de Formule 1-rechten in handen heeft nog gewoon beschikbaar.

NENT zal de komende maanden meer naar buiten brengen over de invulling van het programma, welke bekende namen mee verhuizen en wat de kosten voor een betaalabonnement zullen worden.

Anders Jensen, president en CEO van de NENT Group, zei in een statement: “Nederland is een ideale markt voor Viaplay en een zeer aantrekkelijke volgende stap in onze ambitie om de Europese streamingkampioen te worden. Middels onze meerjarige samenwerkingen met de belangrijkste rechtenhouders binnen de sport, in combinatie met onze groeiende hoeveelheid originele en exclusieve content, kunnen we de Nederlandse kijkers iets nieuws en unieks bieden. Gezien het contentaanbod heb ik er vertrouwen in dat we ons doel van 4,5 miljoen internationale leden aan het eind van 2025 zullen halen.”

Wat is de NENT Group?

De NENT Group is een bedrijf gespecialiseerd in streaming en televisie. Het bedrijf is in 2018 opgericht, is gevestigd in Stockholm en heeft in Noord-Europa de uitzendrechten van vele grote sportkampioenschappen in handen. Denk hierbij aan Formule 1, maar ook aan Champions League, EK en WK voetbal en diverse andere raceklassen.

NENT heeft de F1-uitzendrechten in diverse Noordse landen al bemachtigd. Zo is de sport in onder meer Noorwegen, Denemarken, Zweden en IJsland enkel te volgen via Viaplay, de streamingsdienst van NENT. Komend jaar breidt men uit met de rechten in Nederland, Polen en Finland.

Het bedrijf heeft de ambitie om de komende jaren uit te groeien tot de grootste streamingsdienst voor sport en televisie in Europa. Met video-on-demand kunnen kijkers naar de gewenste programma’s kijken. In andere landen worden meerdere pakketten aangeboden, onder meer gericht op sport en film.

