Sergio Perez werd na het Formule 1-seizoen 2020 door Red Bull Racing aangetrokken om naast de onbetwiste leider Max Verstappen plaats te nemen. Het was voor het Oostenrijkse Formule 1-team de tot dusver laatste poging iemand te vinden die als tweede coureur de Nederlander zou kunnen ondersteunen en met genoeg podiums de renstal naar de eerste plek in het kampioenschap zou kunnen helpen. Zijn voorgangers Pierre Gasly en Alexander Albon konden de druk niet aan, maar de veel meer ervaren Perez hield zich goed staande met vijf overwinningen in de bijna drie jaar dat hij nu bij Red Bull rijdt. Zijn laatste overwinningen begin 2023 deden hem weer over de titel dromen, maar Verstappen sloeg keihard terug met een recordreeks van tien opeenvolgende zeges en dus zijn de titelkansen van de Mexicaan verkeken.

Het contract van de 33-jarige coureur loopt tot eind 2024, maar in een recent interview met DAZN liet hij doorschemeren dat hij de Red Bull-overeenkomst niet koste wat het kost verlengt, omdat hij zich realiseert dat het ontwerp van de Red Bull-bolide ontwikkeld blijft worden voor zijn teamgenoot. "Met het seizoen dat we hebben vind ik het belangrijk dat ik in de komende Grands Prix in een omgeving wil zijn waarin ik het gevoel heb dat ik kan bijdragen", zei de man uit Guadalajara. "Als die plek er in 2024 niet is, moeten we op zoek naar andere alternatieven. Op dit moment ligt mijn focus wel op het winnen van races en meer kampioenschappen met Red Bull. Ik heb voor volgend jaar nog een contract, dus ergens volgend seizoen gaan we zitten en praten."

Als bijtekenen voor Perez niet vanzelfsprekend is, dan is dat ook zeker niet voor Red Bull. Dat team is nooit gestopt met het zoeken naar de andere sterke coureur voor het tweede zitje. "In 2025 komt er een stoeltje vrij en zoals je je kan voorstellen is er geen gebrek aan interesse", zei Red Bull-teambaas Christian Horner op Monza. Vanaf 2026 worden nieuwe reglementen van kracht. Vanaf dan gaat F1 over op nieuwe auto's en krachtbronnen. De toppers op de rijdersmarkt bevinden zich daarom in een sterke positie en wachten rustig af totdat ze de beste keuze kunnen maken voor een team, waarbij zij vanaf 2026 wellicht het meeste succes kunnen boeken. Maar wie kan Red Bull in 2025 als opvolger van Sergio Perez binnenhalen?

Onlangs gaf Red Bull-adviseur Helmut Marko in gesprek met de Oostenrijkse media openlijk toe wel oren te hebben naar een samenwerking met Norris, die hij bijna had getekend voordat hij zijn F1-debuut maakte voor McLaren in 2019. De Brit ging tevens in gesprek met Red Bull voordat hij zijn overeenkomst met McLaren verlengde. "Norris heeft een contract tot en met 2025. Het is jammer dat dat nog zo lang duurt, want hij zou een van de kandidaten zijn", aldus Marko bij ServusTV. "Qua leeftijd en snelheid past hij heel goed bij ons." In gesprek met Kleine Zeitung voegde Marko eraan toe dat Norris verreweg de sterkste van de jonge coureurs is.

McLaren CEO Zak Brown was er als de kippen bij om te zeggen dat het contract van Norris niet voor 2025 kan worden afgekocht. "Lando racet tot en met 2025 zeker bij McLaren, dat staat vast", zei Brown. Hoewel er geen reden is om aan Brown te twijfelen, kunnen zijn woorden ook het begin zijn van eventuele onderhandelingen, iets waar de Amerikaan maar al te goed in is. Er zijn altijd deals te sluiten wanneer het einde van een contract nadert. McLaren moet bijvoorbeeld nog akkoord gaan met een motorfabrikant voor 2026. Dit kan de boel lastiger maken of, wanneer Norris erbij betrokken is, juist verzachten.

Norris groeit uit tot een belangrijke speler op de markt, aangezien ook Ferrari en Aston Martin geïnteresseerd zouden zijn. De Engelsman zelf liet onlangs weten ervoor open te staan om teamgenoot te worden van Verstappen en weet dat een stoeltje bij Red Bull de uitdaging van zijn leven zou kunnen zijn. Maar als McLaren beter blijft worden en gebruik maakt van het potentieel door de verbeterde infrastructuur en het aantrekken van sleutelfiguren, dan is een verlenging bij de renstal in Woking ook nog niet eens zo'n gek idee.

Als een deal met Norris te complex is, dan kan Red Bull zich wellicht tot teamgenoot Oscar Piastri wenden. De Australiër werkt voorlopig een keurig debuutjaar af en is een van de meest succesvolle rookies in jaren. Daarnaast kan hij het niveau van Norris steeds beter aan. Het goede nieuws voor Red Bull is dat zijn contract tot 2024 loopt. Dit betekent dat hij een kans maakt, als hij wordt gezien als de juiste persoon voor de rol.

Toen Ricciardo na de Britse Grand Prix werd aangetrokken als vervanger van Nyck de Vries, werd meteen duidelijk dat de Australiër ook aast op een terugkeer bij Red Bull in 2025. Zijn comeback wordt echter belemmerd door een gebroken hand, waardoor hij naar alle waarschijnlijk vier races gaat missen. Het is een enorme tegenslag die het momentum rondom zijn terugkeer heeft verpest. Hij liet in twee races een aantal keren flitsen van zijn oude ik zien en het lijkt erop dat hij zijn plek bij AlphaTauri kan behouden voor 2024 als hij het seizoen sterk afsluit.

In 2025 wordt Ricciardo wel 36 jaar, dus dat past niet in het verhaal van Marko die juist op zoek is naar een jonge, snelle coureur. Maar net als Perez is hij ervaren en kan hij consistent goede resultaten boeken. The Honey Badger verliet Red Bull eind 2018 om aan de schaduw van Verstappen te ontsnappen, maar in deze fase van zijn loopbaan is dat geen probleem meer. Het liefst keert hij terug naar een sterk stoeltje.

Gaat Liam Lawson de boel verstoren? Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Liam Lawson of Alexander Albon

Als Red Bull in eigen huis gaat kijken dan zijn Yuki Tsunoda en Liam Lawson, die momenteel Ricciardo vervangt, de meeste logische en realistische opties. Zij staan immers al onder contract bij Red Bull. Na het vertrek van Gasly heeft Tsunoda stilletjes de leiding bij AlphaTauri op zich genomen en werkt hij een tot dusver goed jaar af. Met leeftijd en snelheid zit het bij Tsunoda wel goed, maar het is met name de vraag of hij een goede wingman kan zijn voor Verstappen. De Japanner moet uitkijken voor Lawson, die in zijn eerste volledige F1-weekend op Monza sterk presteerde. Hij kwalificeerde binnen slechts twee tienden van Tsunoda, ondanks dat hij de AT04 niet goed kent.

Hoewel Tsunoda de start van de Italiaanse GP niet haalde, staan er nog minstens twee races op het programma, wat bij AlphaTauri de zaken voor het kiezen van de juiste rijdersbezetting bemoeilijkt. Ook in Singapore en Japan is Lawson namelijk van de partij. Ook de naam van de sterk presterende Albon is genoemd, maar een terugkeer is eigenlijk door zowel Red Bull als de Thai zelf uitgesloten.

Net als Norris wordt ook Leclerc een belangrijke speler op de rijdersmarkt. De Monegask is tot eind 2024 gebonden aan Ferrari, wat qua timing goed uitkomt voor Red Bull. De toekomst van Leclerc bij de Scuderia hangt af van het feit of Ferrari weer voor wereldtitels kan vechten. Zelf geeft hij geregeld aan graag in Maranello te willen blijven. Het zou voor hem in ieder geval een lastige beslissing zijn om er weg te gaan. Als hij echter denkt dat grote successen boeken uitblijft, staan er zeker meerdere teams voor hem in de rij. Aston Martin zou naar verluidt al geïnformeerd hebben en ook is hij een optie om Perez te vervangen. Net als Norris kan Leclerc goed overweg met Verstappen.

Gaat het Red Bull lukken?

De meest intrigerende situatie ontstaat zodra Red Bull Norris binnenhaalt voor 2026, maar dan nog wel 2025 moet opvullen. Zal Ricciardo er tevreden mee zijn om de stoel van Norris een jaar lang warm te houden? Of vinden ze elders een noodoplossing? Misschien eindigt Red Bull wel waar het begon en zal het de relatie met Perez voorzetten.