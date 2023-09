Button: "Hamilton heeft gelijk, maar durf het niet tegen Verstappen op te nemen"

Lewis Hamilton deed onlangs opmerkelijke een uitspraak bij Sky Sports. De Mercedes-coureur vindt dat hij sterkere teamgenoten in de Formule 1 heeft gehad dan Max Verstappen. De Nederlander liet weten zich weinig aan te trekken van de uitspraak van de Brit en stelde dat de opmerking simpelweg gemaakt werd omdat Mercedes op dit moment alleen maar verliest. Op Goodwood Revival, waar Jenson Button in de iconische Jaguar C-Type stapt, kreeg de Engelsman de vraag hoe hij dacht over de opmerkingen van zijn voormalig McLaren-teamgenoot. Hij geeft Hamilton gelijk, maar zegt er tegelijkertijd bij niet naast Verstappen te durven instappen.

"Ik denk dat Lewis ontzettend lastige teamgenoten heeft gehad", zegt Button bij Sky Sports. "Hij had verschillende wereldkampioenen als ploegmaat, iets dat niet voor Max geldt. Maar... ik zou wel meer angst hebben om in dezelfde auto als Max plaats te nemen. Dat komt omdat de auto ontwikkeld is naar zijn stijl, of omdat hij gewoon goed kan omgaan met de auto die Adrian Newey hem geeft. Adrian komt met een auto en zegt: 'Dit is de snelste auto ter wereld. Halen we iets van druk bij de voorkant weg, dan wordt hij langzamer, maar wel makkelijker te besturen. Max denkt dan: 'Ik moet de auto besturen zoals jij de auto ontworpen hebt en moet er zo snel mee gaan als ik kan.' Ik denk dat Max daar heel goed in is, terwijl andere rijders daar meer mee worstelen."

Toch vindt de wereldkampioen van 2009 het een lastige vraag. Hij benadrukt nogmaals dat Hamilton sterkere teamgenoten heeft gehad, om daarna te vervolgen: "Maar ik zou het dus niet tegen Max willen opnemen. Weet je, het zijn allemaal geweldige coureurs, de besten van de wereld. We zien nu misschien wel een aantal van de beste F1-coureurs ooit. Ik zou vooraan wel meer strijd willen zien, dus tussen Max, Lewis en Fernando. Dat drietal springt er voor mij uit. Maar zo werkt F1 niet. Het is een technische strijd en Red Bull heeft dat goed gedaan. Zij leveren nu simpelweg het beste werk."