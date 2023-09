Perez aanvaardt excuses van Marko na privégesprek over uitspraken

Onlangs suggereerde Helmut Marko in een interview bij ServusTV dat de nationaliteit van Sergio Perez ten grondslag lag aan zijn problemen op de baan. "We weten dat hij problemen heeft met kwalificeren en dat zijn vorm nogal schommelt", aldus Marko. "Hij is Zuid-Amerikaans. Hij heeft niet zo'n volledige focus als Max [Verstappen] en Sebastian [Vettel]." Marko slikte die woorden snel weer in middels een verklaring namens ServusTV. "Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn beledigende opmerking en wil absoluut duidelijk maken dat ik niet geloof dat we kunnen generaliseren over mensen uit welk land, welk ras of welke etniciteit dan ook. Ik probeerde duidelijk te maken dat Checo dit jaar wisselend presteert, maar het was niet goed om dit toe te schrijven aan zijn culturele erfgoed."

In Singapore reageert Perez voor het eerst zelf op het voorval. "Ik heb een privégesprek met hem gehad", laat Perez weten. "Hij heeft zich verontschuldigd en dat was voor mij het belangrijkste. We gaan door. Ik heb een persoonlijke band met hem en je kunt altijd dat soort gevoelens hebben als iemand zulke taal gebruikt. Het helpt enorm om die persoon te kennen omdat ik weet dat hij het niet op die manier bedoelt. Ik heb zijn excuses aanvaard omdat ik dankzij de persoonlijke band die we hebben weet dat hij het niet zo bedoelde."

Gevraagd of hij beledigd was door de opmerkingen van Marko, benadrukt Perez dat dat niet het geval is. "Helemaal niet, eerlijk gezegd", zegt de Mexicaan. "Zoals gezegd heb ik een persoonlijke band met hem, ik weet dat hij het niet zo bedoelde. En ik voelde me persoonlijk ook niet beledigd. Als die opmerkingen vanuit een ander perspectief waren gemaakt, zou ik ze anders opvatten. Maar voor mij is het gewoon hoe dingen zijn en ik heb ze niet persoonlijk opgevat. Wat ik tegen de media zeg, of wat hij tegen de media zegt, is heel anders dan de gesprekken die wij voeren. We hebben een goede band en ik weet dat dit niets met die kant te maken heeft. Zoals gezegd heeft Helmut zijn excuses aangeboden. We maken allemaal fouten. Het belangrijkste voor mij was dat ik zijn persoonlijke verontschuldigingen zou aanvaarden. Wat er daarna gebeurt, ook van de mediakant of de kant van het publiek, heb ik niet in de hand. Voor mij is de persoonlijke relatie het belangrijkste."

Perez geeft aan dat hij 'altijd op en naast de baan' gesprekken heeft met Marko. "We zien elkaar zo goed als elk weekend. Hij vertelt je dan wat hij denkt." Zelf kan Perez ook de openheid van de Oostenrijker wel waarderen. "Wat we van Helmut kunnen waarderen is dat hij zeer transparant is naar de media en de wereld in het algemeen, ook naar de coureurs toe. Zo is hij gewoon."