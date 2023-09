Max Verstappen reed in zijn Red Bull-tijdperk met Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon en momenteel is Sergio Perez zijn teamgenoot. Stuk voor stuk hebben ze het lastig gehad tegen de 25-jarige Nederlander, die de Formule 1 nu domineert. Lewis Hamilton riep onlangs dat hij het zelf tegen veel sterkere teamgenoten moest opnemen. Die uitspraak zorgde voor behoorlijk wat commotie. Voormalig F1-coureur David Coulthard is het niet eens met de uitspraken van de Mercedes-rijder.

"Ik weet dat Lewis onlangs opmerkte dat Max niet zulke sterke teamgenoten heeft gehad", opent de Schot tegenover de officiële Formule 1-website. "Ten eerste is dat niet zo en ten tweede gaat het niet om wie je teamgenoot is, maar wie je concurrenten zijn. Tot op heden was Lewis zijn grootste uitdager. Ze vochten ongelooflijke wiel-aan-wiel gevechten uit, ze presteerden en boekten geweldige resultaten. Of je nu een Mercedes- of Ferrari-fan bent, het maakt niet uit. Deze sport levert echt exceptionele coureurs. Lewis is er een, Fernando is er een en Max is er een. Dat zijn de feiten."

Daarnaast ziet de dertienvoudig Grand Prix-winnaar ook potentie in Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris en George Russell. Volgens Coulthard zijn die allemaal in staat om meerdere Grands Prix en wereldkampioenschappen te winnen. Op de vraag wie Red Bull Racing en Verstappen kan stoppen, antwoordt de 52-jarige: "Hamilton en Mercedes en Charles, Carlos en George natuurlijk. Het lukt Ferrari ook zodra ze de problemen onder controle hebben. Al deze teams zijn geweldig. Lewis heeft zich al laten zien. Hij is zevenvoudig wereldkampioen, maar dat had ook negen- of tienvoudig kunnen zijn. De realiteit is dat hij het nog kan. Hij tekende onlangs voor twee jaar bij. Die honger is er nog. Hij is al sinds het karten uitzonderlijk. We moeten nu afwachten wat voor auto Mercedes hem geeft."

Niet alleen steekt Coulthard de loftrompet voor de 38-jarige coureur uit Stevenage, ook Verstappen krijgt de nodige complimenten. "Max blonk al uit in de lagere klassen. Sinds hij in F1 rijdt en zijn eerste Grand Prix won, nog voor zijn achttiende, wisten we al dat we naar een speciaal iemand keken. Dit is iets wat we ook zeiden toen we Michael Schumacher, Ayrton Senna en dat soort gasten zagen. Het is ontzettend indrukwekkend hoe volwassen hij al is voor een 25-jarige."