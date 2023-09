Het grootste nieuws van de donderdag in Monza was dat Mercedes de contracten van zowel Lewis Hamilton als George Russell verlengd heeft tot en met 2025. Met name rond eerstgenoemde rijder gingen de laatste maanden geruchten rond dat hij wel oren had naar een overstap naar Ferrari, maar dat gaat dus in ieder geval de komende twee jaar niet gebeuren. Met de contractverlenging van Hamilton zal de Brit dertien jaar op rij bij de formatie uit Brackley rijden. Met Mercedes heeft de recordkampioen een zeer succesvolle samenwerking, zes van zijn zeven wereldtitels werden in de kleuren van de Duitse renstal gewonnen. De laatste anderhalf jaar is het de Engelsman niet meer gelukt om te winnen, maar volgens hem motiveert dat alleen maar.

"Jullie moeten het nog wat langer met me doen", lacht Hamilton tijdens de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Monza. "Ik kan niet blijer zijn met het verlengen van mijn contract bij dit team. We hebben samen een fantastische reis meegemaakt. Mercedes steunt me al sinds mijn dertiende, een hele lange reis dus en we hebben nog wat unfinished business en daar zitten we samen in. We hebben nog heel wat werk te verzetten om onszelf weer vooraan te krijgen, maar er is geen plek waar ik liever zou willen zijn." Ook verklaart de uit Stevenage afkomstige rijder dat er geen enkele twijfels waren: "Ik wilde zeker doorgaan. In het leven zijn er ups en downs en vorig seizoen was een moeilijk jaar. Ik weet zeker dat iedereen zich afvroeg of ze door wilden, want het is een hele zware sport. Dat gevoel gaat snel weg wanneer je je gedachten en je energie gebruikt om het beste uit de situatie te halen. Ik ben wel heel trots op wat we vorig jaar behaald hebben, ondanks de moeilijke start. Dit jaar zijn we verkeerd begonnen, maar we staan nu tweede bij de constructeurs. Het plan is om dat vast te houden en het gat met degene voor ons te dichten."

Dat Mercedes nog een gat moet overbruggen is duidelijk. De renstal heeft minder dan de helft van de punten van Red Bull Racing en is bij een zege dit seizoen nog niet in de buurt geweest. Toch is Hamilton optimistisch over 2024, hij looft de manier van werken in de fabriek in Brackley. "Het gaat om wat je ziet, niet wat iemand zegt, het gaat om het werk dat je doet", vertelt de Britse rijder. "Het gaat om de meetings met de engineers. James Allison [technisch directeur] zijn hele groep en alle andere afdelingshoofden komen bij elkaar, praten meer en werken beter samen dan ooit tevoren. We hebben het over de fouten de we gemaakt hebben, waarom we die gemaakt hebben en hoe we zorgen dat we die niet meer maken. We hebben vertrouwen in elkaar dat we de beste zijn in wat we doen. Op een gegeven moment komen we waar we willen zijn."