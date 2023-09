Hamilton blijft langer in F1, ook nieuw Mercedes-contract Russell

Lewis Hamilton rijdt al sinds het Formule 1-seizoen 2013 voor Mercedes en tekende voor het laatst in 2021 bij. Die overeenkomst loopt eind dit jaar af en dus werd er al maanden gespeculeerd over zijn F1-toekomst bij Mercedes, aangezien 2022 dramatisch verliep en ook dit jaar de start niet geweldig is geweest - al werd in Spanje een goede stap met de auto gezet. Teambaas Toto Wolff meldde in februari echter al dat de gesprekken waren opgestart, maar daarna bleef het stil. Italiaanse en Britse media meldden een aantal maanden terug dat Hamilton benaderd zou zijn door Ferrari. Dat verhaal verwees de Brit in Monaco naar het rijk der fabelen. In Spanje liet hij vervolgens los dat er spoedig een krabbel onder een nieuw Mercedes-contract zou worden gezet. Dat is nu gebeurd.

“We dromen elke dag om de beste te zijn en we hebben de afgelopen tien jaar er samen aan gewerkt om dat doel te bereiken”, aldus Hamilton. “De top bereiken lukt niet van de ene op de dag of binnen een kort tijdsbestek. Het vergt toewijding, hard werken en commitment. Het is een eer om met dit geweldige team de geschiedenisboeken in te gaan.” Aan ambitie voor de komende jaren geen gebrek, zo maakt de Brit duidelijk: “We zijn nooit hongeriger geweest om te winnen. We hebben geleerd van elk succes, maar ook van elke tegenslag. We blijven onze dromen najagen, we blijven vechten ongeacht de uitdaging en we zullen weer winnen. Ik ben het team dat me op en naast de baan gesteund heeft zeer dankbaar. Ons boek is nog niet uit, we zijn gebrand om samen nog meer te bereiken en we geven niet op voordat dat gelukt is.”

Hamilton kwam in 2007 bij het team van McLaren in de Formule 1 en won in zijn debuutseizoen direct vier Grands Prix. Een jaar later was het na een bloedstollende finale in Brazilië raak. Daar versloeg hij Felipe Massa en veroverde zijn eerste wereldtitel. Na zes seizoenen in Woking haalde wijlen Niki Lauda hem naar Mercedes. Daar won Hamilton in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 het kampioenschap. Met zeven titels staat hij op gelijke hoogte met F1-icoon Michael Schumacher.

Ook Russell blijft langer

Naast Hamilton blijft ook teamgenoot George Russell langer in dienst van Mercedes. Zijn F1-contract liep tot minimaal eind 2024, maar dat is nooit officieel gecommuniceerd. Naast de verlenging van de zevenvoudig wereldkampioen, is ook het langer aanhouden van Russell wereldkundig gemaakt. De man uit King's Lynn kwam begin vorig jaar in Brackley, na drie F1-seizoenen bij Williams te hebben gereden. Het is geen geheim dat Toto Wolff tevreden is over de verrichtingen van zijn pupil. Zijn goede optredens hebben hem een verlenging opgeleverd. Russell is in zijn nopjes.

“Ik ben opgegroeid met dit team, in 2017 voegde ik me al bij het juniorprogramma. Dit is mijn thuis en het voelt fantastisch om onze speciale relatie te verlengen tot eind 2025”, aldus Russell. “Na de overstap naar het racezitje bij Mercedes vorig jaar, wilde ik het vertrouwen en het geloof dat Toto en de rest van het team in mij hadden terugbetalen. Mijn eerste pole en overwinning was een ongelofelijk gevoel. Belangrijker is echter dat het geweldig is om met iedereen in Brackley en Brixworth samen te werken om de auto beter te maken. Hun loyaliteit, visie en harde werk is inspirerend. We hebben de afgelopen achttien maanden een aantal significante stappen gemaakt en we worden als team alleen maar sterker. Ik kijk ernaar uit dat momentum voort te zetten in 2024 en 2025. We doen er alles aan om terug te keren aan de top.”