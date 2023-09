Hamilton: Max Verstappen heeft makkelijkere teamgenoten gehad

Het volgende hoofdstuk in de concurrentiestrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen heeft zich al weer aangediend. Waar het in de titelstrijd van 2021 vooral tussen de twee coureurs afspeelde, haalt Hamilton dit keer ook de teamgenoten van zijn Nederlandse concurrent erbij. De Mercedes-coureur is er namelijk van overtuigd dat hij het zwaarder voor zijn kiezen gehad op het gebied van teamgenoten dan Verstappen. De Brit laat in een interview bij het Engelse Sky Sports zijn licht schijnen over de dominantie van Red Bull Racing en haalt daarbij indirect stevig uit naar de teamgenoten die zijn Nederlandse concurrent heeft gehad. "Naar mijn mening zijn Valtteri [Bottas] en eigenlijk al mijn teamgenoten beter dan die Max heeft gehad", vertelt de zevenvoudig wereldkampioen. "Jenson [Button], Fernando [Alonso], George [Russell], Valtteri en Nico [Rosberg], deze mannen waren altijd heel erg sterk, heel erg consistent. Max heeft nog niet tegen zo iemand gereden." Als we naar de onderlinge strijd tussen Hamilton en zijn teamgenoten kijken, heeft hij slechts tweemaal het onderspit moeten delven, in 2016 snoepte Rosberg namelijk de wereldtitel voor de neus van Hamilton weg. Ook Jenson Button in 2011 was beter dan zijn landgenoot.

Het zijn opmerkelijke woorden van de recordkampioen, zeker als we naar de huidige WK-stand kijken. De uit Stevenage afkomstige coureur staat namelijk 45 punten achter op Sergio Perez, die de rol van teamgenoot naast Verstappen vertolkt. Ook is wel vast te stellen dat de rol die Perez bij Red Bull nu vervult - die van tweede rijder - veel gelijkenissen heeft met die van Bottas als teamgenoot van de Brit.

Lof voor Red Bull

Hamilton laat zich wel lovend uit over de prestaties van Red Bull Racing dit jaar. De Oostenrijkse renstal heeft tot dusver met relatief weinig moeite alle Grands Prix en sprintraces gewonnen en het team heeft een straatlengte voorsprong in de strijd om de constructeurstitel. "Ik ben bijna net zo onder de indruk als toen Michael [Schumacher] leidde, toen Sebastian [Vettel] leidde, toen Fernando leidde en toen Kimi [Raikkonen] leidde", vertelt Hamilton, die ook nog wat historisch besef uit de mouw schudt. "Het team als geheel is één van de sterkste teams, ze zijn in topvorm nu. De auto is fantastisch, de coureurs doen het goed en zijn consistent, de pitcrew doet zijn werk goed en de strategie is elke race on point. Je kunt ze niet op een foutje betrappen."