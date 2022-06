Jüri Vips raakte een week geleden in opspraak omdat hij het ’n-woord’ had gebruikt, toen hij de game Call of Duty aan het spelen was met mede-Red Bull-junior Liam Lawson. Laatstgenoemde was op dat moment live aan het uitzenden op zijn Twitch-kanaal, waardoor de opmerking door iedereen die meekeek kon worden gehoord. Red Bull Racing was niet te spreken over het gedrag van Vips, zette hem op non-actief en stelde een onderzoek in. Dat onderzoek is nu afgerond met als conclusie dat de wegen van Red Bull en Vips per direct scheiden.

In een kort statement laat het team weten: “Na een onderzoek naar een online incident waarbij Jüri Vips betrokken was, heeft Oracle Red Bull Racing Jüri’s contract als test- en reservecoureur beëindigd. Het team keurt elke vorm van racisme af.”

Vips kwam kort na het incident al met de volgende verklaring: “Ik bied mijn welgemeende excuses aan voor het beledigende taalgebruik tijdens een live gaming stream eerder op de dag. Dit taalgebruik is totaal onacceptabel en past niet bij de waarden en principes waar ik voor sta. Ik betreur mijn acties ten zeerste en dit is niet het voorbeeld dat ik wil stellen. Ik zal mijn volledige medewerking verlenen aan het onderzoek.“

Vips werd eind 2018 opgenomen in het Red Bull Junior Team. In 2019 reed hij met steun van de Oostenrijkse energiedrankjesfabrikant in de Formule 3. Hij behaalde dat jaar drie overwinningen en werd vierde in het kampioenschap. Sinds 2020 was Vips test- en reservecoureur voor Red Bull in de Formule 1, een rol die hij combineerde met een racezitje in de Formule 2. Vips was voor het Red Bull-team actief in de simulator en mocht eerder dit jaar een vrije training voor zijn rekening nemen bij de Grand Prix van Spanje, wat zijn debuut was tijdens een Formule 1-weekend.

Net als in 2021 rijdt Vips dit jaar voor Hitech Grand Prix in de Formule 2. Dit weekend racet die klasse in het voorprogramma van de Formule 1 op Silverstone. Het is nog niet bekend of Vips door kan blijven racen bij het Britse team of dat de coureur uit Tallinn ook zijn zitje in F2 kwijt is.

Ook Piquet in opspraak

Het nieuws dat Red Bull afscheid neemt van Vips om het gebruik van het n-woord komt op dezelfde dag dat er veel ophef is om het feit dat drievoudig Formule 1-kampioen Nelson Piquet datzelfde woord tot twee keer toe in de mond nam tijdens een interview met het Braziliaanse Motorsports Talk, toen het over het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de Britse Grand Prix van vorig jaar ging. De Formule 1 reageerde fel: “Discriminerend of racistisch taalgebruik is in elke vorm onacceptabel en hoort niet thuis in de samenleving. Lewis is een ongelofelijke ambassadeur voor onze sport en verdient respect. Zijn onvermoeibare activiteiten om diversiteit en inclusiviteit te vergroten vormen een les voor velen en iets waar we ons in de Formule 1 ook voor inzetten.”