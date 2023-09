F1-update: Waarom Verstappen denkt dat Singapore lastiger wordt voor Red Bull

Max Verstappen heeft 47 overwinningen op zijn erelijst staan, maar de Grand Prix van Singapore prijkt daar nog niet tussen. In 2015 maakte de Nederlander wel indruk onder het kunstlicht door nadat hij bleef staan bij de start van achteruit naar P8 te rijden, waarna de befaamde 'No!' via de boordradio volgde. Vorig jaar had er een in Singapore belangrijke pole-position moeten volgen, maar die ging aan zijn neus voorbij doordat er te weinig brandstof in de Red Bull zat.

Ditmaal is Verstappen na tien opeenvolgende zeges natuurlijk de favoriet, maar belooft Singapore een grotere opgave te worden dan de voorbije raceweekenden. Zo heeft Verstappen - net als Helmut Marko - al meermaals aangegeven dat de RB19 niet de beste auto van het veld is over de hobbels en kerbstones. Het is een belangrijk aspect in Singapore en verklaart waarom iedereen in Red Bull-kledij iets meer dan normaal een slag om de arm houdt. Daar komt nog bij dat de kwalificatie van groot belang is, terwijl Red Bull in verhouding juist iets sterker is gebleken in de race.

Positieve noot van Red Bull is wellicht dat de lay-out voor dit jaar is aangepast. Vier langzame bochten zijn door een verbouwing tijdelijk verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor een extra recht stuk. Er valt twee kanten op te redenen met die verandering, al lijkt het onderaan de streep zoals Verstappen donderdag ook al zei 'zeker niet slecht voor Red Bull'. Meer over de gevolgen van deze nieuwe lay-out voor Red Bull en andere teams valt vrijdagochtend op deze website te lezen, al komt het natuurlijk ook alvast aan bod in de video bovenaan deze pagina.

Daarin ook aandacht voor de winnaar van vorig jaar: Sergio Perez. De Mexicaan hoopt het huzarenstukje logischerwijs te herhalen, al ging het tijdens de mediadag met hem vooral over de excuses van Marko en over zijn eigen toekomst - dat wil zeggen het seizoen 2025 en de jaren daarna. Wat betreft de concurrentie is het dit weekeinde vooral de vraag wie in Singapore de voornaamste uitdager van Red Bull is. Ferrari was dat in Monza, maar heeft minder vertrouwen in het high-downforce pakket. Voor Aston Martin en Mercedes geldt juist het tegenovergestelde, terwijl McLaren de grootste variabele van de achtervolgers is met een noemenswaardig updatepakket. Het passeert allemaal de revue in een nieuwe uitzending van de F1-update, net als Verstappen die reageert op Toto Wolff, het herstel van Daniel Ricciardo en de discussie over een extra DRS-zone.

