Hamilton heeft vrede met tweede plek: “Had geen banden meer over”

Waar de Franse Grand Prix in het verleden meer iets weg had van een door Mercedes gedomineerde optocht, liep de editie van 2021 uit op een spannend tactisch duel tussen Max Verstappen en de beide Mercedessen. De keuze voor een tweede pitstop bleek uiteindelijk de juiste te zijn, waardoor Verstappen in de slotfase van de race zowel Valtteri Bottas als Lewis Hamilton wist te achterhalen. Op iets minder dan drie seconden van de Nederlander kwam Hamilton daardoor als tweede aan de finish en zag hij zijn grote concurrent zeven punten uitlopen in de titelstrijd.

“Mijn felicitaties aan Max. Hij heeft het geweldig gedaan vandaag”, was de eerste reactie van Hamilton in het interview na afloop van de race. “Ze hadden het hele weekend gewoon de betere snelheid op het rechte stuk. Gezien het feit dat wij zo’n lastige vrijdag hadden ben ik echt blij met het resultaat van vandaag. Natuurlijk, we hebben niet gewonnen en we reden aan kop, maar ik had aan het einde echt geen banden meer over. Helaas heb ik die eerste plek moeten prijsgeven, maar het was nog steeds een goede race.”

Vragen na gebrek aan snelheid

Het feit dat Red Bull het hele weekend zo sterk was op een baan die doorgaans uitstekend jachtterrein is voor Mercedes is veelzeggend voor de huidige verhoudingen tussen de twee topteams. Red Bull-teambaas Christian Horner liet zaterdag al optekenen dat als zijn formatie op Paul Ricard zou winnen, Red Bull ook op alle andere circuits in staat moet zijn om Mercedes te verslaan. “We moeten absoluut wat snelheid zien te vinden”, concludeerde Hamilton. “Je kunt zien dat wij de meeste snelheid op de rechte stukken verloren vandaag, dus we moeten echt diep gaan graven en uitzoeken hoe dat komt. Of het door het vermogen of de luchtweerstand komt. Maar we beschikken nog steeds over een goed pakket. Ik weet niet zeker hoe we vandaag die plek hebben verloren.”

Met die laatste zin doelt Hamilton op de timing van zijn pitstop. Na een foutje in de eerste bocht van polesitter Verstappen leek er geen vuiltje aan de lucht voor Hamilton, die dankbaar profiteerde en zo de leiding kon overnemen. Bij de pitstop verloor de Brit die positie echter weer aan de Nederlander: “We wisten niet hoe sterk de undercut ging zijn, maar wat me vooral verbaasde is dat ik zo snel al het beste van mijn voorbanden had gevergd. Maar het is duidelijk dat zij vandaag een goede strategie hadden. Het pakte heel goed uit voor ze.”

Eenstopper was de enige optie

Verstappen gaf de eerste plek weer terug aan Hamilton toen de Nederlander voor een tweede keer de pits indook. Over de boordradio lieten beide Mercedes-coureurs al doorschemeren dat ook zij er al snel van overtuigd waren dat een tweestopper een betere keuze was, maar het team van Mercedes hield uiteindelijk vast aan het plan van een enkele bandenwissel. Op het moment dat Verstappen voor de tweede keer de pits indook was het volgens Hamilton ook al te laat: “Hij lag op dat moment al best ver voor, dus ik als enige optie om buiten te blijven. Hij zou anders opnieuw de undercut hebben en dan zou hij weer voor me komen. Ik had hem dan ook niet kunnen volgen op het rechte stuk. De enige optie was dus ook om zo lang mogelijk door te blijven rijden en te hopen dat de banden het vol zouden houden.”

Hoewel Hamilton dus nog lang stand wist te houden moest hij in de voorlaatste ronde alsnog de leiding afstaan aan Verstappen. In de strijd om het kampioenschap heeft de Limburger nu twaalf punten voorsprong op de zevenvoudig Formule 1-kampioen.