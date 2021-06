WK-stand F1 2021: Verstappen bouwt voorsprong uit na thriller

Na een nulscore van zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton, begon eerstgenoemde nog altijd als WK-leider aan de race in Le Castellet. De Limburger rekende op een ijzersterk Mercedes op 'normale' circuits, al was het Verstappen die zaterdag met enig machtsvertoon pole-position greep. In de race gaf hij het initiatief in de eerste bocht uit handen, maar er ontvouwde zich nadien een tactische strijd met een extra stop voor Verstappen. De Nederlander zette alle zeilen bij op mediums en greep zo de zege. Doordat Valtteri Bottas in de slotfase niet naar binnen kwam, wist hij ook het punt voor de snelste raceronde te behouden. Het perfecte weekend, waarmee hij zijn voorsprong in het WK uitbouwt tot twaalf punten.

Stand WK Formule 1 2021 na GP van Frankrijk

Bij de constructeurs heeft Red Bull Racing de leiding eveneens iets steviger in handen. Waar Verstappen met zijn late move voor Hamilton is geëindigd, wist Sergio Perez op zijn beurt af te rekenen met de tweede Mercedes van Valtteri Bottas. Het maakt dat Red Bull de eerste stek nog iets steviger in handen heeft. Daarachter heeft McLaren vooral goede zaken gedaan in de strijd om P3. Des te meer doordat Ferrari puntloos is gebleven op het circuit van Paul Ricard, met Charles Leclerc zelfs op P16.

Stand constructeurskampioenschap Formule 1 2021

Pos Teams Punten 1 Red Bull Racing 215 28 25 30 29 37 25 41 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Mercedes 178 41 19 41 40 7 - 30 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 110 18 23 12 12 15 12 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 94 12 22 8 18 18 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 AlphaTauri 45 2 6 1 1 8 21 6 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Aston Martin Racing 40 1 4 - - 14 18 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Alpine 29 - 3 10 2 2 8 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Alfa Romeo 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -