Horner: "Als we Mercedes hier kunnen verslaan, dan kan het overal"

Doordat Hamilton het last-minute over een andere boeg heeft gegooid, bedroeg het gat geen seconde meer, maar de 1.29.990 van Verstappen bleek nog altijd voldoende voor pole. "Dit is fantastisch, onze allereerste pole-position in Frankrijk", jubelt teambaas Horner na afloop. "Het was een ijzersterk optreden van Max. Hij is dit weekend in iedere sessie snel geweest. Als team hebben we het ook goed gedaan door de auto iedere training iets te verbeteren. En Checo bouwt ook voort op zijn momentum uit Baku, al met al een prima teamprestatie."

Des te meer omdat Mercedes in het hybride tijdperk patent leek te hebben op de eerste startrij in Paul Ricard. Red Bull kreeg de voorbije jaren geen voet tussen de deur en dat het in 2021 wel lukt, sterkt Horner in de gedachte dat de titelstrijd volledig open ligt. "Dit geeft ons zeker extra vertrouwen, al moeten we nog altijd afwachten hoe het morgen gaat. Maar goed, dit is in de voorbije jaren echt een Mercedes-bolwerk gebleken. Ik zou dan ook zeggen: als we ze hier kunnen verslaan, dan kan het overal", toont Horner zich bijzonder hoopvol.

Mercedes met twee auto's onder druk zetten

Dat laatste komt ook doordat Red Bull nog volop inzet op 2021 en de doorontwikkeling, in tegenstelling tot Mercedes, niet op een laag pitje heeft gezet. "Er staat veel op het spel, iedereen in ons team levert fantastisch werk en maakt lange dagen. Het is lastig omdat we met de auto van dit jaar zitten en ook met die voor volgend jaar. Tel daar het budgetplafond en alle beperkingen bij op en dan is het niet gemakkelijk. Maar we zien dat het team juist daardoor verder naar elkaar toegroeit. Dat we Mercedes op deze manier onder druk kunnen zetten, is fantastisch."

Dat gezegd hebbende, worden er op zaterdag geen punten verdeeld. De polonaise kan nog niet worden ingezet bij de Brits-Oostenrijkse alliantie, weet ook Horner. "Ik verwacht dat Mercedes morgen gewoon weer erg competitief is. In dat opzicht is het fijn dat we Perez er nu bij hebben vooraan. We hebben in Baku al kunnen zien hoe belangrijk dat is, hij geeft ons extra tactische opties. Het ziet er ditmaal goed uit, al hebben we nog altijd een goede start nodig en moet de uitvoering foutloos zijn. We moeten eigenlijk alle basisdingen goed doen, maar het is erg fijn om te weten dat we twee auto's aan het front hebben."